(VIDEO) Znova škandalozno soljenje pameti Pirc Musarjeve pred mednarodno javnostjo: arabski svet ji ploska, obenem pa sam sistematično izvaja genocid nad Judi

Piše: Gašper Blažič

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v začetku tega tedna v palači OZN praktično ponovila nastop iz Evropskega parlamenta pred nekaj meseci. Torej: spet o genocidu v Gazi.

V nagovoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku je Nataša Pirc Musar poudarila, da “moramo storiti pravo stvar in ustaviti genocid v Gazi”. Zavzela se je tudi za multilateralizem in enakost spolov, kritizirala pa je razkroj mednarodnega prava in institucij. Svetovne voditelje je pozvala k odgovornosti. “Nismo preprečili holokavsta, nismo preprečili genocida v Ruandi, nismo preprečili genocida v Srebrenici. Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih,” je v svojem govoru poudarila predsednica Pirc Musarjeva. To moramo po njenih besedah storiti “zaradi prihodnjih generacij, da izpolnimo svojo odgovornost kot ljudje in se prepričamo, da smo na pravi strani zgodovine”.

Nič novega, že pred letom dni je premier Robert Golob z istega govorniškega odra govoril iste floskule.

No, Pirc Musarjevi so očitno aplavdirali predvsem predstavniki islama. Tudi preko družbenih omrežij:

Slovenian President Nataša Pirc Musar: We did not stop the Holocaust. We did not stop the genocide in Rwanda. We did not stop the genocide in Srebrenica. We must stop the genocide in Gaza. There are no excuses anymore. None. pic.twitter.com/puS2kxir1W — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 24, 2025

Ob tem pa se postavlja tudi verodostojnost tistih, ki ves čas kričijo o genocidu v Gazi, obenem pa zamolčijo dejstvo, da se je holokavst po drugi svetovni vojni na nek način nadaljeval predvsem v arabskem svetu, kjer je število Judov grozovito padlo, tam jih sedaj živi samo še peščica. Res pa je, da so se mnogi izselili prav v Izrael, ki je nastal leta 1948.