Znova laži o napadu Izraela na čakajoče na humanitarno pomoč – OZN očitno verjame Hamasu

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, se obdobje “fake news” po receptu Hamasa končuje. Danes so skušali znova svetovno javnost “obvestiti” o napadu Izraela na civiliste, ki so čakali na humanitarno pomoč. Pri tem OZN verjame palestinskim virom.

Izraelska vojska je davi znova streljala na Palestince, ki so pri razdeljevalnem centru na jugu Gaze čakali na pomoč, pri čemer je ubila najmanj 27 ljudi, je sporočilo lokalno ministrstvo za zdravje. Fundacija, pristojna za razdeljevanje pomoči v enklavi, to zavrača. Združeni narodi svarijo, da bi te napade lahko označili kot vojni zločin.

Po navedbah civilne zaščite in zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo v bližini centra v Rafi ubitih 27 in ranjenih več kot 90 ljudi, potem ko je izraelska vojska na čakajoče na pomoč streljala s tanki in brezpilotniki, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem je palestinska tiskovna agencija Wafa poročala, da je bila množica pred centrom tarča izraelskega topniškega in letalskega ognja.

Izraelska vojska je v povezavi z incidentom sporočila, da so njeni pripadniki streljali na le nekaj posameznikov, ki so se oddaljili od začrtane poti do centra in se jim približali. Poročila o smrtnih žrtvah naj bi še preverjali. Za pomoč pristojna Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) pa je zatrdila, da je razdeljevanje minilo brez incidentov. Civilistom je svetovala, naj se na poti do centra držijo začrtanega varnega koridorja.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem fundacijo, ki jo podpirata ZDA in Izrael, obtožilo, da pomoč izkorišča za razseljevanje prebivalcev razdejane enklave. Po njegovi oceni je ta “izraelsko-ameriški mehanizem” za razdeljevanje pomoči pravzaprav del načrta za izpraznitev Gaze. Združene narode in mednarodne humanitarne organizacije je ob tem pozvalo k ukrepanju, rekoč naj rešijo tisto, kar je od palestinskega ljudstva še ostalo, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Je pa dejstvo, da je med Hamasov kar precej nezadovoljstva, saj je jasno, da je njihova propaganda razkrinkana. Že minuli konec tedna je bil podoben primer. No, generalni sekretar ZN Antonio Guterres in ostali funkcionarji iz tega kroga očitno verjamejo Hamasu.