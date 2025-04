Znan datum začetka volitev novega papeža

Konklave za izbor naslednika papeža Frančiška se bo začel 7. maja, so danes sporočili iz Vatikana. Datum so določili na prvi kongregaciji kardinalov po sobotnem pogrebu papeža Frančiška, poročajo tuje tiskovne agencije.

Piše: C. R.

Kardinali se bodo 7. maja sprva udeležili slovesne maše v baziliki svetega Petra, nato pa se bodo kardinali elektorji zbrali v Sikstinski kapeli, kjer bo potekalo tajno glasovanje, je povedal tiskovni predstavnik Matteo Bruni. Glasovanje lahko traja tudi več dni, v tem času kardinali elektorji nimajo stika z zunanjim svetom.

V pripravah na začetek konklava so danes za javnost tudi zaprli Sikstinsko kapelo, je sporočilo vodstvo Vatikanskih muzejev. Prav tako so zaprli dostop do vatikanskih vrtov, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italijanski kardinal Giuseppe Versaldi, ki sicer zaradi svoje starosti nima več volilne pravice, je pred začetkom kongregacije danes glede novega papeža dejal, da je težko reči, kako si predstavljamo njegov profil. Je pa menil, da je nujna kontinuiteta in premik naprej.

Pričakovalo se je, da se bo konklave začel med 5. in 10. majem. Novega poglavarja Cerkve izbirajo kardinali, ki so mlajši od 80 let. Kandidat mora zbrati najmanj dvotretjinsko večino.

Trenutno sicer v Vatikanu še velja devetdnevno žalovanje, ki se je začelo s pogrebom papeža v soboto. Pred tem je Frančiška na zadnji poti pospremilo okoli 400.000 vernikov, 4000 duhovnikov in skoraj tisoč škofov. Na pogrebni slovesnosti je bilo tudi 162 tujih delegacij, med njimi več deset voditeljev držav in organizacij ter monarhi.

Od nedelje so za javnost odprta vrata rimske bazilike Marije Snežne, kjer je pokopan Frančišek. Prvi dan je baziliko obiskalo okoli 70.000 ljudi, so sporočili iz policije. Tudi danes se pred baziliko vije dolga vrsta vernikov.