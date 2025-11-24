Znamenje upanja: v Nigeriji iz islamističnega ujetništva pobegnilo 50 ugrabljenih otrok

Piše: C. R.

Najmanj 50 od več kot 300 otrok, ki so jih oboroženi napadalci v petek ugrabili iz katoliške šole St Mary’s v nigerijski zvezni državi Niger, je pobegnilo iz ujetništva ugrabiteljev, sta v nedeljo sporočila nigerijski predsednik Bola Ahmed Tinubu in nigerijska krščanska zveza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oboroženi neznanci so v petek ugrabili 12 učiteljev in 303 od skupno več kot 600 učencev šole St Mary’s. Tinubu je v nedeljo na omrežju X sporočil, da je bilo rešenih 51 otrok. Prebivalcem je obljubil, da se ne bodo predali in da bodo v državi zagotovili varnost.

Nigerijska krščanska zveza je medtem sporočila, da je 50 učencev pobegnilo iz ujetništva in da so se ponovno združili s svojimi družinami.

Ugrabitve šolarjev so v Nigeriji pogoste. Pripadniki tolp so denimo junija 2021 z javne univerze v zvezi državi Kebbi ugrabili več kot sto študentk in uslužbenk. Nekatere so v naslednjih dveh letih izpustili, potem ko so njihove družine plačale odkupnino. Nekatere so prisilno poročili in so se iz ujetništva vrnile z otroki.

Najbolj množična tovrstna ugrabitev v zadnjih desetletjih se je zgodila leta 2014, ko so pripadniki džihadistične teroristične organizacije Boko Haram v zvezni državi Borno ugrabili 276 dijakinj.