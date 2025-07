Zelo slabo znamenje! Kitajska napovedala skupne vojaške vaje z Rusijo v avgustu

Piše: C. R.

Kitajska je danes napovedala, da bo avgusta izvedla skupne vojaške vaje z Rusijo, vključno z morskimi in zračnimi vajami v bližini Vladivostoka in skupnimi pomorskimi patruljami v Tihem oceanu. Vaje z imenom Joint Sea-2025 so del rednih načrtov o dvostranskem sodelovanju, lani so potekale ob južni obali Kitajske.