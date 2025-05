Združene države Amerike in Ukrajina naposled sklenili sporazum o redkih zemljah

Piše: Ž. K.

ZDA in Ukrajina sta včeraj naposled podpisali sporazum o skupnem izkoriščanju redkih zemlja. Obe strani sta sporazum označili kot koristen. Do sklenitve sporazuma je prišlo po tednih izčrpnih in občasno tudi ostrih pogajanj.

Predsednik ukrajinske vlade Denis Šmihal je glede sporazuma dejal, da je enakopraven in koristen za obe državi. Ukrajina in ZDA bosta ustanovili sklad za obnovitvene naložbe, ki bo namenjen gospodarskemu okrevanju Ukrajine po vojni.

Ameriški minister za finance Scott Bessent pa je povedal, da sporazum potrjuje zavezo obeh držav za trajni mir in blaginjo Ukrajine.

“Ta sporazum jasno sporoča Rusiji, da je administracija predsednika Trumpa dolgoročno zavezana mirovnemu procesu, ki temelji na svobodni, suvereni in uspešni Ukrajini,” je razglasil Bessent. “In da bo jasno – nobena država ali oseba, ki je financirala ali oskrbovala ruski vojni stroj, ne bo smela imeti koristi od obnove Ukrajine,” je dodal.

Ukrajina bo sicer s sporazumom ohranila popolni nadzor nad svojimi rudninami, infrastrukturo in naravnimi viri, ZDA pa ne bodo zahtevale kakršnega koli vračila dolga zaradi več milijard vredne vojaške pomoči, ki je bila namenjena v boju zoper rusko agresijo.

Trump je po drugi strani že pred podpisom dejal za Newsnation, da bo sporazum podlaga za poplačilo vojaške pomoči in da bi lahko imele ZDA od sporazuma večje koristi od vrednosti pomoči Ukrajini do tega trenutka.

Dogovor bi sicer moral biti podpisan že februarja med obiskom Zelenskega v Washingtonu, a se je izjalovil po burni debati v ovalni pisarni. Trump je kmalu po prepiru odredil prekinitev pomoči Ukrajini, to odločitev pa je vmes že preklical.