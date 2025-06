Zaušnica Rusiji: Malyuk je razkril podrobnosti in rezultate posebne operacije Pajčevina

Piše: C. R.

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je sporočila, da je posebna operacija potekala istočasno v treh časovnih pasovih in je bila logistično izredno zahtevna. Ukrajinska varnostna služba je izvedla edinstveno posebno operacijo brez primere, s katero je hkrati napadla štiri vojaška letališča v zaledju Ruske federacije, kjer je nameščeno sovražno letalstvo. Po navedbah tiskovne službe SBU je o tem poročal vodja SBU generalpodpolkovnik Vasyl Malyuk.

Navedel je, da je so ukrajinski droni zadeli 41 ruskih vojaških letal, med njimi A-50, Tu-95, Tu-22 M3 in Tu-160. Delovna skupina je posebno operacijo Pajčevina pripravljala več kot leto in pol, nad njeno pripravo pa je bdel ukrajinski predsednik Zelenski osebno.

Kot je povedal Malyuk, je posebna operacija „Pajčevina“ hkrati potekala v treh časovnih pasovih in je bila z logističnega vidika zelo zapletena: “SBU je v Rusijo najprej prepeljala brezpilotna letala FPV, nato pa še mobilna lesena ohišja. Že na ozemlju Ruske federacije so bila brezpilotna letala skrita njih in nameščena na tovornjakih. V pravem trenutku so se štrešice ohošij na daljavo odprle in droni, programirani s pomočjo umetne inteligence so poleteli ter zadeli točno določene cilje – ruske bombnike,“

Brezpilotniki so na tak način lahko itočasno izbrala cilje na štirih vojaških letališčih Ruske federacije – Belaja, Djagilevo, Olenija in Ivanovo, in prav zato je bilo mogoče zadeti največje možno število sovražnikovih letal naenkrat.

Zadetih in uničenih je bilo 34% strateških raketnih nosilcev – bombnikov na glavnih letališčih Ruske federacije. To ni bil le uničujoč udarec sovražnim letalom, temveč resen udarec teroristični naravi Ruske federacije. Vrednost uničenega ruskega strateškega letalstva presega 7 milijard ameriških dolarjev.

Malyuk se je zahvalil vsem, ki so sodelovali v tej posebni operaciji, in poudaril, da so vsi njeni udeleženci že dolgo časa v Ukrajini: „Sovražnik je mislil, da lahko nekaznovano in v nedogled bombardira Ukrajino in ubija Ukrajince, vendar temu ni tako. Odgovorili bomo na ruski teror in sovražnika uničili povsod – na morju, v zraku in na tleh. In če bo treba, jih bomo dobili izpod tal,“ je dejal vodja ukrajinske SBU Malyuk.

Poudaril je, da je Ukrajina udarila po povsem legitimnih ciljih – vojaških letališčih in letalstvu, ki bombardira ukrajinska mesta. „Zato z naše strani prihaja do prave demilitarizacije Ruske federacije, saj uničujemo vojaške cilje. In naši udarci se bodo nadaljevali natanko toliko časa, dokler bo RF terorizirala Ukrajince z raketami in šahedi,“ je še dejal vodja ukrajinske SBU Malyuk.