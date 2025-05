Zanimivo: to je novi papež pred leti povedal o komunizmu

Piše: Moja Dolenjska

Do zdaj ni znanih veliko izjav, v katerih bi novi papež Leon XIV. govoril neposredno o komunizmu. Vendar pa njegova izbira imena in dosedanje izjave nakazujejo, da nadaljuje tradicijo svojih predhodnikov, ki so kritično gledali na komunizem kot ideologijo, ki nasprotuje temeljnim krščanskim in občečloveškim vrednotam, kot so dostojanstvo posameznika, zasebna lastnina in družinska struktura.

V svoji prvi homiliji je papež Leon XIV. poudaril pomen pravičnosti in sočutja ter opozoril na nevarnost “praktičnega ateizma” med kristjani. S tem je nadaljeval delo papeža Frančiška, ki je pogosto opozarjal na potrebo po skrbi za revne in marginalizirane, vendar je jasno ločeval med krščanskim socialnim naukom in komunizmom.

Izbira imena “Leon” nakazuje na povezavo s papežem Leonom XIII., ki je v encikliki Rerum Novarum iz leta 1891 obsodil tako neomejeni kapitalizem kot socializem, pri čemer je poudaril pravico do zasebne lastnine in dostojnega dela, hkrati pa zavrnil razredni boj kot sredstvo za družbene spremembe.

Za zdaj je sicer znana le izjava o komunizmu, ki jo pripisujejo novemu papežu. Izrekel jo je 14. maja 2010 maja na konferenci latinoameriških škofov: “Komunizem je preoblečen v solidarnost prodrl celo v krščanske kroge. Naša pastoralna dolžnost je, da ga razkrinkamo.”