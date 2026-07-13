Zakaj se je pomoč Sahelu začela strmo povečevati v času Golobove vlade?

Piše: A. S.

Humanitarni prispevki za Afriko in regijo Sahel so se začeli povečevati po letu 2022, ko je nastopila Golobova vlada.

V luči prizadevanj Tanje Fajon za položaj predstavnice EU za afriško regijo Sahel smo že poročali o tem, da je v času prejšnje vlade na pobudo zunanjega ministrstva začela namenjati večje količine sredstev ravno za to regijo in podsaharsko Afriko.

Glede na podatke Ministrstva za zunanje in evropske zadeve je Slovenija v zadnjih letih za humanitarne, razvojne in varnostne projekte v regiji Sahela ter širši zahodnoafriški regiji namenila več kot 3,56 milijona evrov. Največji del sredstev je bil namenjen zagotavljanju prehranske varnosti prek Svetovnega programa za hrano (WFP), predvsem za prebivalce osrednjega Sahela. Prek WFP je Slovenija za prehransko varnost v državah osrednjega Sahela med letoma 2022 in 2026 namenila skupno 1,05 milijona evrov. Prispevki so se postopoma povečevali: leta 2022 je Slovenija namenila 50.000 evrov, leta 2023 100.000 evrov, v letih 2024, 2025 in 2026 pa po 300.000 evrov letno.

Leta 2021 je Slovenija prek Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) namenila 50.000 evrov za nujno humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu v Nigeriji. Istega leta je prek mehanizma COVAX in organizacije GAVI za Nigerijo namenila 2.168.779,73 evra v obliki donacije cepiv.

Poleg prispevkov za prehransko varnost je Slovenija v ožjem območju Sahela podprla tudi druge humanitarne in razvojne projekte. Leta 2022 je Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) namenila 70.000 evrov za nujno humanitarno pomoč ob prehranski krizi v 14 državah Podsaharske Afrike, med katerimi so bile tudi države Sahela. Leta 2025 je Slovenija namenila še 15.000 evrov skrbniškemu skladu za žrtve Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) ter 30.000 evrov Razvojnemu programu Združenih narodov (UNDP) za delovanje pisarne rezidenčnega koordinatorja v Čadu. Skupni prispevki Slovenije za ožje območje Sahela (Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger in Čad ter projekti, namenjeni širši skupini držav regije) znašajo 1.192.206,95 evra.

Slovenija je poleg tega namenjala sredstva tudi državam širše regije Sahela, kamor se glede na uporabljeno opredelitev poleg osrednjih držav pogosto vključujejo še Senegal, Gambija, Gvineja, Kamerun in Nigerija. Leta 2022 je Slovenija prek WFP namenila 30.000 evrov za prehransko varnost v Gambiji, ter preko Mednarodnega odbora rdečega križa (ICRC) 70.000 evrov za boj proti nasilju na podlagi spola v Nigeriji. Leta 2023 je za isti namen Nigeriji namenila dodatnih 50.000 evrov.

Zahod sicer že vrsto let namenja ogromne vsote za humanitarno, razvojno in drugo pomoč črni celini, a se slednja slednja nikakor ne more izviti iz prijema revščine in korupcije. Evropska unija je denimo samo za obdobje 2021-2017 preko glavnega instrumenta EU za zunanjo pomoč NDICI – Global Europe, namenila za podsaharsko Afriko približno 29,18 milijarde evrov.

Skupna vrednost teh prispevkov za širšo regijo Sahela znaša 2.368.779,73 evra. Skupaj z ukrepi, namenjenimi osrednjemu Sahelu, je Slovenija v regijo prispevala 3.560.986,68 evra.

Sahel je geografska in podnebna regija, ki se razteza med puščavo Saharo na severu in savanami podsaharske Afrike na jugu. V najširšem smislu Sahel vključuje dele Senegala, Mavretanije, Malija, Burkine Faso, Nigra, Nigerije, Čada, Sudana in ponekod tudi Eritreje. V političnem in varnostnem kontekstu Evropska unija najpogosteje uporablja ožjo opredelitev, ki vključuje pet držav: Mavretanijo, Mali, Burkina Faso, Niger in Čad. Te države povezujejo podobni varnostni, razvojni in humanitarni izzivi, zato je nanje osredotočen tudi mandat posebnega predstavnika EU za Sahel. Regija predstavlja pomemben varnostni, razvojni, humanitarni in migracijski izziv za Evropsko unijo, saj nestabilnost, konflikti in revščina vplivajo tudi na širše evropsko okolje.