Vrag je vzel šalo: Poljska začela s pripravami tamkajšnjih bolnišnic na vojno

Piše: Vančo K. Tegov

Poljske bolnišnice so začele usposabljati medicinsko osebje za “najslabše možne scenarije” – od večjih nesreč do vojaških operacij, je poročal Radio Zet. Vodja vojaške bolnišnice v Lublinu, Aleksander Michalski, je povedal, da se zdravniki, medicinske sestre in reševalci učijo delati v pogojih, ki simulirajo bojišče.

V ustanovi vzpostavljajo laboratorij za medicinske katastrofe, kjer se bo oskrba ranjenih izvajala na lutkah. Usposabljanje poteka v kleti bolnišnice, v prostoru, ki je bil namerno prilagojen “vojnim razmeram” – s prahom, umazanijo, posebno osvetlitvijo in zvoki bitke.

“Želimo, da bi naše osebje znalo pomagati vojakom v takšnih razmerah,” je poudaril polkovnik Boguslaw Piantek, namestnik poveljnika bolnišnice. Dodal je, da bi morala imeti vsaka ustanova “vojne postelje”, in opozoril, da je vse manj kirurgov sposobnih izvajati kompleksne operacije na odprtih ranah, saj sodobna medicina uporablja predvsem minimalno invazivne tehnike.

Kako je drugod po Evropi?

Tema priprav na krizne razmere je prisotna po vsej Evropi. Kot je že prej spomnila britanska revija “The Economist”, je Švedska lani svojim državljanom poslala pet milijonov brošur z naslovom “V primeru krize ali vojne” z navodili, kako ravnati v primeru napada ali jedrske nesreče.

Je že nekaj časa od takrat ko je Nemška vojska po navedbah F.A.Z. v tajnem dokumentu, ki obsega več kot tisoč strani, jasno opisala vlogo gospodarstva v primeru Putinovega napada na vzhodno krilo zveze Nato. Tovrsten napad bi imel še večji vpliv na Nemčijo kot ruski napad na Ukrajino. Nemčija bi bila prisiljena izvajati odvračalne manevre. Zdaj ko je že parkrat to bilo skorajda res, pa je to dodelano še bolj natančno in tudi operativno jasno kdo kaj mora početi v primeru eskalacije.

Bolje pripravljen kot pa zatečen na levi nogi

Ali to pomeni da so Rusi prestopili »Rubikon«, mejo ko so zmanjšali ali izničili tisto mejo, ko greš v smer od koder preprosto ni poti nazaj. Na primeru groženj ali situacij ki jih Rusija producira z namenom doseganja učinka ki je nevaren za Evropo in za svet, je pa tudi sama EU in Nato tudi na preizkušnji. Da se dokončno tudi v očeh nas Evropejcev pokaže moč NATO kot mehanizma – da je to, za kar je ustanovljen in ne papirnati tiger.