Vladajoči v bran Maduru. Obratno vrh EU in Janša.

Piše: Spletni časopis

Nekajurno operacijo, ko so v Venezueli zajeli in na sojenje v ZDA odpeljali diktatorja Nicolása Madura in njegovo soprogo, močno odmeva.

Odzivi so zelo različni. Najostreje ravnanje ZDA obsojajo države, ki jim vladajo diktatorji. Denimo, Moskva ali Iran. Pa tudi vladajoči slovenski politiki, kjer najbolj skrajno stališče, kot običajno, zastopa Levica. Povsem drugačne so ocene najpomembnejših evropskih politikov in tudi šefa opozicijske SDS Janeza Janše. Ti Madure niti najmanj ne branijo. Obratno.

V Sloveniji so posredovanje ZDA podobno ostro kot v Moskvi obsodili v vladni Levici, kjer so udarili tudi čez predstavnike Evropske unije. Manj ostro, a zelo kritična do Donalda Trumpa, sta premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Da nam vsi omenjeni delajo mednarodno sramoto, se je odzval Janez Janša. Tako so se v bran Maduri postavili pri Asti Vrečko in Luki Mesecu: “V Levici najostreje obsojamo napad ZDA na Venezuelo in ugrabitev njenega predsednika. Gre za grobo kršitev mednarodnega prava, suverenosti držav in temeljnih načel, na katerih naj bi temeljil mednarodni red.” Ko gre za medije je skrajno stališče Levice o ugrabitvi predsednika kot svoje vzel portal najbolj gledane televizije POP TV. Tako:

Vrečkova je zapisala še: “Nad servilnimi odzivi evropskega političnega vrha, med njimi Kaje Kallas in Ursule von der Leyen, smo v Levici razočarani, a žal ne presenečeni.”

Manj oster je bil šef vlade, v kateri je Levica, Robert Golob, ki je sporočil: “Z zaskrbljenostjo spremljam današnje dogajanje v Venezueli. Vsakršen vojaški poseg zoper suvereno državo, ki ne temelji na načelih mednarodnega prava in Ustanovne listine OZN, je nedopusten in vodi svet v nadaljnjo spiralo vojn in nasilja. V tem trenutku je najpomembnejša umiritev razmer. Ne želimo si nove vojne. Ne želimo si civilnih žrtev in trpljenja nedolžnega prebivalstva. V EU bomo ostali tesno zavezani mirnemu reševanju sporov, de-eskalaciji razmer ter mirni in demokratični poti Venezuele.”

Povsem drugače se je odzval francoski predsednik Emmanuel Macron, s katerim se Golob sicer pogosto prijateljsko druži: Venezuelsko ljudstvo se je danes znebilo diktature Nicolása Madura in se lahko le veseli. S prevzemom oblasti in teptanjem temeljnih svoboščin je Nicolás Maduro hudo spodkopal dostojanstvo lastnega ljudstva. Prihajajoči prehod mora biti miren, demokratičen in spoštovati voljo venezuelskega ljudstva. Želimo si, da bi predsednik Edmundo González Urrutia, izvoljen leta 2024, hitro zagotovil ta prehod. Trenutno se pogovarjam z našimi partnerji v regiji. Francija je popolnoma mobilizirana in budna, tudi zato, da bi zagotovila varnost svojih državljanov v teh negotovih časih.”

Robert Golob in Emmanuel Macron Foto: Daniel Novakovič/STA za KPV

Donalda Trumpa je kritizirala, a še bolj diplomatsko kot Golob, tudi naša predsednica Nataša Pirc Musar, ki je v preteklosti delala kot odvetnica družine Trump v sporih proti novinarju Bojanu Požarju. Tako je zapisala:

“Dogajanje v Venezueli je zaskrbljujoče in ne gre v smeri spoštovanja mednarodnega prava. Ponavljajoče se kršitve temeljnih načel mednarodnega prava, kjer ena država posreduje v drugi samo zato, ker lahko, in ne more biti sprejemljiva, tudi če gre za državo z avtoritarnim vodstvom, ki ga Slovenija na primeru Venezuele ne priznava. Potrebna je takojšnja umiritev razmerja. Slovenija in z njo tudi EU morata ostati zavezani mirni, demokratični poti ter predvsem zaščiti civilnega prebivalstva, ne pa podpori oboroženemu konfliktu, ki bi netili nove vojne.”

Precej drugače se je odzvala predsednica evropske komisije Ursula von del Leyen: “Zelo pozorno spremljamo razmere v Venezueli. Stojimo ob strani venezuelskemu ljudstvu in podpiramo miren in demokratičen prehod. Vsaka rešitev mora spoštovati mednarodno pravo in Ustanovno listino ZN. Z visoko predstavnico in podpredsednico. @kajakallasin v sodelovanju z državami članicami EU zagotavljamo, da se državljani EU v državi lahko zanesejo na našo polno podporo.”

Robert Golob in Tanja Fajon z Ursulo von der Leyen Foto: Boštjan Podlogar/STA za KPV.jpg

Zelo kritično do našega državnega vrha, ki se je postavil v bran diktatorju, se je odvzel šef opozicijske SDS in večkratni premier Janez Janša: “Slika še nikoli ni bila tako jasna. V bran šefu narkokartela in diktatorju Maduru so se družno oglasili: Vladimir Putin, Robert Golob, Hamas, Nataša Pirc Musar, Hezbolah, Asta Vrečko, Kuba, Miha Kordiš, Severna Koreja…