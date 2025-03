(VIDEO) Trenutki groze v Bangkoku: komaj zgrajena stolpnica se je zaradi potresa sesula kot hišica iz kart

Piše: C. R.

Deja vu z 11. septembra 2001 v New Yorku? Takrat se je porušila zgradba WTC zaradi terorističnega napada s potniškim letalom.

Sedaj je bil kriv potres, ki je prizadel obsežno področje južne Azije. Predvsem sosednji Mjanmar, nekdanjo Burmo. V prestolnici Tajske pa se je zgodilo tole:

V govoru po obisku bolnišnice v prestolnici Naypyitaw je še povedal, da so se v več krajih porušile zgradbe. Pozval je k obsežnim prizadevanjem za pomoč po potresu in dejal, da je odprl vse poti za pomoč iz tujine, za katero je zaprosil države in organizacije.

Žarišče potresa z magnitudo 7,7 je bilo 16 kilometrov severozahodno od mesta Sagaing v osrednjem delu Mjanmara, na globini deset kilometrov ob 12.50 po krajevnem času. Nekaj minut zatem je območje prizadel še popotresni sunek z magnitudo 6,4. Kasneje so zabeležili še več potresov.

Mjanmarska hunta je po potresu razglasila izredne razmere v šestih najhuje prizadetih regijah v državi in zaprosila za mednarodno humanitarno, zdravstveno in tehnično pomoč. Svetovna zdravstvena organizacija je potres označila za zelo veliko grožnjo za življenje in zdravje.

Tresenje tal, ki so ga čutili v več državah v regiji, je v Mjanmaru in na sosednjem Tajskem povzročilo tudi obsežno gmotno škodo, saj so se med drugim porušile številne zgradbe in mostovi. Na Tajskem so na gradbišču 30-nadstropne stolpnice umrli trije delavci, še 81 jih je ujetih v ruševinah.

Mjanmar se je že pred potresom soočal z obsežno politično in humanitarno krizo, saj tam že štiri leta poteka državljanska vojna, ki jo spremlja huda gospodarska kriza. Mjanmarska infrastruktura in zdravstveni sistem sta uničena, zaradi česar Mjanmar ni pripravljen na takšno naravno katastrofo.

Pričakovati je, da bo obseg katastrofe v Mjanmaru znan šele čez čas, saj so mobilne povezave na prizadetih območjih zaradi potresa marsikje prekinjene, več deset tisoč ljudi pa je ostalo tudi brez elektrike.