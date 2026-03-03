e-Demokracija
(VIDEO) Razrušen je tudi iranski parlament, kjer so zadnjega pol stoletja odmevali bojni kriki »Smrt Ameriki«

Tujina
Foto: Posnetek zaslona

Piše: Bogdan Sajovic

Med cilji ameriške vojaške operacije proti Iranu niso zgolj vojaške instalacije, ampak tudi vodstvo teheranskega režima.

Že po prvem dnevu napadov je ameriški predsednik Donald Trump v izjavi dejal, da je med ubitimi v napadih okoli 48 visokih funkcionarjev iranskega režima. Začenši z samim vodjo režima Alijem Hamenejem, je bilo v napadih ubita cela vrsta visokih vojaških in policijskih oficirjev, visokih poveljnikov revolucionarne garde in ostalih para vojnih formacij, ministrov, vodilnih klerikov…

 

Med napadi je bil tudi porušena Hamneijeva rezidenca, uničenih je bila cela vrsta vladnih poslopij in vojaških poveljstev in tudi stavba iranskega parlamenta. Na veliko zadovoljstvo mnogih Američanov, saj je v tej dvorani v zadnjega pol stoletja neštetokrat odmeval bojni krik »Smrt Ameriki«.

 

Posebna tarča napadov pa je tudi iranska vojna mornarica. Teheranski režim je v zadnjih desetletjih vedno znova grozil, da bo njegova vojna mornarica zaprla Hormuško ožino in s tem prekinila »življenjsko žilo Zahoda«. Se pravi zaustavila tankerje, ki iz terminalov Perzijskega zaliva prevažajo nafto in zemeljski plin v Evropo in ZDA. Po ameriških izjavah je dobršen del iranske mornarice že uničen, v prihodnjih dneh pa Američani nameravajo izbrisati še preostanek iranskih vojaških plovil.

