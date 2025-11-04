(VIDEO) Po napadih temnopoltega “britanskega državljana” ljudje na ulicah zahtevajo deportacije

Piše: C. R.
V mestu Epping v Essexu so prebivalci včeraj zvečer množično protestirali po grozljivem napadu z nožem na vlaku, v katerem je bilo ranjenih več ljudi. Napad se je zgodil na vlaku, ki je bil preusmerjen v Huntingdon, kjer so policisti aretirali 32-letnega Anthonyja Williamsa. Osumljenca so obtožili več poskusov umora, povzročitve telesnih poškodb in posedovanja hladnega orožja, povezano pa je tudi s prejšnjim napadom v Londonu.
Prebivalci Eppinga so na ulicah izražali jezo zaradi domnevnih policijskih napak in pomanjkljive varnosti v javnem prostoru ter vzklikali “Rešimo narod – deportirajmo”. Številni so vihteli angleške zastave s križem Sv, Jurija, ki jih levičarski režim in mediji označujejo za “rasistične”. Mnogi opozarjajo, da je bil napadalec že znan policiji, a kljub temu ostal na prostosti do napada. Home Secretary Shabana Mahmood je priznala, da javnost postavlja številna vprašanja, in napovedala vladni pregled ukrepov za preprečevanje nasilja z noži ter zaščito železniške infrastrukture.
Policija preiskuje tudi več incidentov z noži v Peterboroughu v urah pred napadom, vključno z napadom na 14-letnega dečka in dvema prijavama moškega z nožem v frizerskem salonu. V enem od teh primerov policija ni poslala patrulje na kraj dogodka, čeprav je bila prijava zabeležena. Anthony Williams je trenutno v priporu, prvo zaslišanje pred obravnavo pa bo 1. decembra.
