(VIDEO) “Migrantska” političarka Belgijce podi iz lastne države

Piše: Moja Dolenjska

V Belgiji je razburjenje povzročil posnetek, v katerem političarka iz Molenbeeka, Saliha Raiss, ki ima emigrantsko poreklo, Belgijce podi ven iz države. V enem izmed nagovorov o migracijah je namreč med drugim dejala, da lahko “kdor ne sprejema zagrnjenih žensk in islama v Belgiji, odide iz države”.

Njene besede so sprožile burne odzive, številni Belgijci pa jih razumejo kot neposredno izključevanje prebivalcev, ki se ne strinjajo z njenimi stališči. Kritiki opozarjajo, da tovrstne izjave delijo družbo in krepijo napetosti v času, ko so vprašanja integracije in sobivanja že tako občutljiva.

Raissova se je sicer v preteklosti zavzemala za večjo vključenost muslimanske skupnosti v belgijsko družbo, a tokratni posnetek po oceni analitikov presega običajne politične razprave. Nekateri politiki so že napovedali, da bodo od nje zahtevali pojasnila.

Belgijska javnost zdaj čaka na odziv političarke, ki se zaenkrat na očitke še ni podrobneje odzvala.

Posnetek si je mogoče ogledati tukaj.