(VIDEO) Izrael dosegel najgloblji prodor v Iran doslej

Piše: Nova24tv.si

Nedelja je minila v znamenju silovitega obstreljevanja med Izraelom in Iranom. Mednarodni mediji poročajo, da je Izrael zadel več strateško pomembnih točk, med drugim sedež teheranske policije, zunanje in obrambno ministrstvo, sedež jedrskega razvojnega programa SPDN, po nekaterih informacijah tudi ministrstvo za pravosodje. Iranska stran po drugi strani intenzivno obstreljuje civilna območja v Izraelu.

Izraelske obrambne sile so sporočile, da je njihovo vojno letalstvo bombardiralo letališče v Mašhadu. Gre za najgloblji prodor v Iran doslej, mesto je namreč od Izraela oddaljeno približno 2300 kilometrov. “To je bil najgloblji napad od začetka operacije. Zračne sile si prizadevajo doseči zračno premoč po vsem Iranu,” so poudarili v IDF.

Tarče napadov je bila tudi energetska infrastrukutra. V nedeljo so bila napadena naftna skladišča v Šahranu, kot tudi rafinerija plina in vojaški objekti v več provincah. Iz IDF so v nedeljo sporočili, da je v noči iz sobote na nedeljo bilo napadenih 80 ciljev samo v Teheranu.

Tarče napadov so bili tudi generali iranske vojske. Iranske oblasti so potrdile, da je bilo samo v nedeljo ubitih 6 generalov. Doslej naj bi življenje izgubilo 14 generalov, vključno z načelnikom generalštaba iranske vojske Mohamadom Bagerijem in vrhovnim poveljnikom garde Hoseinom Salamijem.

Iz Irana prav tako prihajajo posnetki trum civilistov, ki se skušajo umakniti iz prestolnice, pa tudi posnetki, na kateri Iranci jasno izražajo svoje nasprotovanje teokratskemu režimu, ki obvladuje njihovo državo.

Iranska stran je danes prav tako nadaljevala z napadi na Izrael. V najnovejšem napadu je bilo zadetih več mest, tarče napadov pa so bila očitno civilna območja. Ena od stanovanjskih stavb od sredozemski obali je bila zadeta neposredno, poroča STA. Iran naj bi v zadnji seriji napadov na Izrael izstrelil vsaj 50 balističnih raket. Izraelska reševalna služba Magen David Adom je objavila tudi posnetke, na akterih je videti več gorečih avtomobilov in stanovanjsko stavbo s poškodovano stavbo, kot posledico eksplozije. Izraelska protizračna obramba sicer uspešno prestrega večino izstrelkov, ki jih proti njim uperi Iran.

Trump ne izključuje možnosti, da se v konflikt vključijo tudi ZDA

Predsednik ZDA v nedeljo ni izključil možnosti, da bi se v konflikt vključile tudi Združene države. “Obstaja možnost, da bi se lahko vključili,” je dejal. Kljub navedbam Teherana vztraja, da njegova država v konflikt zaenkrat ni vključena. Trump je prav tako dejal, da je odprt za možnost, da bi Putin v tem konfliktu deloval kot mediator. O tem naj bi z njim govoril po telefonu. Po drugi strani turški predsednik Erdogan poziva k omejitvi konflikta, da se ta ne bi razširil na regijo.