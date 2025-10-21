(VIDEO) Intervju s Konstantinom Kisinom o komunističnem terorju presegel 100.000 ogledov

Piše: B. S.

Konstantin Kisin, britansko-ruski podkaster, avtor in sovoditelj oddaje Triggernometry, je pogosto razpravljal o izkušnjah svoje družine pod sovjetskim komunizmom in o inherentnih povezavah med komunistično ideologijo in terorjem.

Kisinova babica po očetovi strani se je rodila v gulagu, njegova družina pa je bila preganjana, vključno z usmrtitvijo njegovega dedka s strani režima. Te osebne zgodbe so podlaga za njegovo kritiko komunizma kot sistema, ki neizogibno vodi v nasilje in zatiranje zaradi svojih utopičnih obljub, ki so v nasprotju s človeško naravo in centralizirano oblastjo.

Nedavni, ekskluzivni intervju na to temo je septembra 2025 objavil Muzej komunističnega terorja, organizacija, posvečena dokumentiranju grozodejstev komunističnih režimov 20. stoletja (npr. gulagi, lakote in čistke, v katerih je umrlo več kot 100 milijonov ljudi).

Intervju z naslovom »Konstantin Kisin: Kaj so komunisti storili njegovi družini in zakaj se komunizem vedno konča s terorjem?« traja približno 40 minut in združuje Kisinovo družinsko zgodovino z analizo, zakaj komunistične države degenerirajo v teror.

Kisin pripoveduje, kako so njegovi stari starši trpeli med Stalinovimi čistkami – njegov dedek je bil aretiran in ustreljen kot »sovražnik ljudstva« zaradi manjšega nestrinjanja z režimom, medtem ko se je njegova babica rodila v delovnem taborišču. Te zgodbe poudarjajo paranojo in brutalnost režima.

Zakaj komunizem vodi v teror? Kisin trdi, da je komunistični teror strukturen, saj ideologija zahteva popolno enakost, kar zahteva zatiranje individualnih spodbud, to pa pripelje do terorja. Gospodarski neuspehi (npr. lakote, kot je holodomor) pa razmere še poslabšujejo in saj oblastniki krivijo »saboterje« in stopnjujejo represijo.

Kisin v intervjuju tudi svari pred romantizacijo komunizma na Zahodu in ga povezuje s sodobnim »prebujenskim« avtoritarizmom in cenzuro.