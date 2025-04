(VIDEO) »Če se ne upremo radikalnemu islamu, Švedske ne bo več«, opozarja podpredsednica švedske vlade Ebba Busch

Piše: A. S.

Švedska se že vrsto let sooča z resnimi posledicami množičnih migracij in islamizacije. A zadnje čase naj bi se o tem veliko več govorilo tudi v javnosti. Nedavno je o tem sprožila vročo debato tudi podpredsednica švedske vlade, ko je govorila o integraciji muslimanov in o problematiki prakticiranja šeriatskega prava v migrantskih skupnostih.

Na Švedskem in v Evropi si marsikdo ne upa kritizirati določenih vej islama, posledica tega pa je, da sami muslimani, ki so zbežali na Švedsko opozarjajo, da slednja tako uničuje samo sebe, izpostavlja v videoposnetku, ki je razburil politično korektno javnost, podpredsednica švedske vlade Ebba Busch iz vrst Krščanskih demokratov.

»Sedaj se soočamo z represijo islama, pred katero smo zbežali iz naših domovin. Naše hčerke se morajo podrejati totalitarni obliki islama, ki ne spada na Švedsko«, je povzela podpredsednica Busch besede nekaterih migrantov na Švedskem, in dodala, da Švedske ne bo več, če se ne bo zoperstavila radikalnemu islamu.

Sweden’s Deputy PM Ebba Busch warns Muslims in Europe: “Islam must adapt. Too many people practice Islam in Sweden and Europe, as they do in totalitarian states. It must stop. Islam must adapt to our shared fundamental values. Some values ​​are not optional.” pic.twitter.com/CtJLA53g6W

— RadioGenoa (@RadioGenoa) March 31, 2025