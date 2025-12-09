Velika podpornica Palestine Južna Afrika sedaj Palestincem zapira vrata

Piše: C. R.

Južna Afrika, ki se mednarodno predstavlja kot ena največjih političnih in humanitarnih zagovornic Palestine, je sprejela presenetljivo odločitev; ukinila je 90-dnevno vizumsko izjemo za državljane s palestinskimi potnimi listi.

Država, ki je še nedavno vložila tožbo proti Izraelu na Meddržavnem sodišču v Haagu in se redno javno postavlja na stran Palestincev, je zdaj bistveno zaostrila pogoje za njihov vstop.

Do spremembe je prišlo po preiskavi, ki jo je vodilo južnoafriško notranje ministrstvo. Ugotovili so, da je sistem brezviznega vstopa postal predmet organizirane zlorabe. Ključni preobrat se je zgodil konec novembra, ko je v Johannesburg prispelo čartersko letalo s 153 Palestinci, pri katerih so uradniki opazili resna neskladja: večina ni imela povratnih vozovnic, dokazil o nastanitvi ali jasno urejenih izstopnih dokumentov iz Izraela. Potniki so imeli le enosmerne vozovnice, nekateri skoraj nič osebne prtljage, kar je v očeh oblasti sprožilo sum, da gre za organizirano selitev, ne za običajne potnike.

Ministrstvo je zato ugotovilo, da je bila vizumska izjema »namerno in sistematično izkoriščena«, pri čemer je obstajalo tveganje, da Južna Afrika nevede postane del shem prisilne migracije. Odločili so, da izjemo nemudoma ukinejo, kar pomeni, da bodo Palestinci morali za vstop pridobiti standardno vizo in prestati strožji pregled dokumentacije.

Odločitev je v izrazitem kontrastu z javno politiko države. Južna Afrika se redno predstavlja kot globalna voditeljica boja za pravice Palestincev, njeni predstavniki pa Izrael pogosto primerjajo s sistemom apartheida. Ravno zaradi te ideološke bližine je odločitev o ukinitvi izjeme sprožila številne odzive, tako v južnoafriški kot mednarodni javnosti. Kritiki opozarjajo, da ta poteza razkriva razliko med simbolno solidarnostjo in dejanskimi migracijskimi praksami, ki so – tako kot drugod po svetu – odvisne predvsem od varnostnih, pravnih in logističnih dejavnikov.

Južna Afrika sicer ne uvaja popolne prepovedi vstopa Palestincem. Vizumi ostajajo mogoči, a pot do njih bo odslej strožja, počasnejša in zahtevnejša. Za mnoge Palestince, ki v državi vidijo varno zatočišče ali tranzitno točko, pa bo ta sprememba pomenila, da Južna Afrika ni več tako odprta, kot je bila videti v svojih političnih nastopih.