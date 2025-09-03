Velika parada na Kitajskem, na njej razkazovali tudi medcelinske jedrske rakete, njen voditelj pa sporoča vetu tole …

Piše: C. R.

Očitno je os zla dobila zelo konkretne obrise, vsaj glede na mednarodno udeležbo na vojaški paradi na Kitajskem.

Kitajski predsednik Xi Jinping je namreč v Pekingu na veliki vojaški paradi ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v 2. svetovni vojni opozoril, da je svet na razpotju in da človeštvo izbira med mirom in vojno. Kitajska je na paradi, ki se je udeležilo 26 svetovnih voditeljev, prikazala svoje vojaške zmogljivosti in veliko novega orožja, med njimi lasersko orožje, jedrske medcelinske rakete in veliki podvodni droni.

Dodal je, da kitajsko ljudstvo trdno stoji na pravi strani zgodovine, civilizacije in napredka, ter da bo Kitajska ostala zavezana poti mirnega razvoja.

Parade, na kateri je sodelovalo na tisoče vojakov in na stotine vojaških vozil, so se med drugim udeležili severnokorejski voditelj Kim Jong-un, ruski predsednik Vladimir Putin, iz Evrope pa slovaški premier Robert Fico in srbski predsednik Aleksandar Vučić.