V Milanu levičarski in propalestinski protestniki napadli policijo

Piše: A. S.

V ponedeljek je na protestnem shodu za priznanje Palestine v Milanu je prišlo do nasilnih izgredov, v katerih je bilo ranjenih približno 60 policistov. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je dejal, da je šlo za nameren napad na varnostne sile, policija pa je aretirala več kot ducat udeležencev.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je dejanje ostro obsodila in poudarila, da nasilje ne bo spremenilo razmer v Gazi. Minister Piantedosi je dodal, da levičarske skupine in simpatizerji islamskih gibanj izkoriščajo občutljive konflikte, kot sta izraelsko-palestinski in rusko-ukrajinski, kot izgovor za agresijo. Melonijeva je prav tako izpostavila, da Italija ne bo niti razmišljala o priznanju Palestine, dokler Hamas ne izpusti vseh talcev in dodala, da je treba stopnjevati pritisk na teroriste.

Poleg nasilnih shodov po vsej Italiji poteka tudi splošna stavka, ki jo sindikati predstavljajo kot »solidarnost s Palestinci«, v praksi pa ohromlja javni promet, pristanišča, šole in druge storitve. V Rimu se je zbralo več tisoč ljudi – po navedbah organizatorjev 100.000, po ocenah policije pa precej manj, okoli 20.000.