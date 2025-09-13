V Londonu je na ulicah skoraj tri milijone protestnikov!

Piše: C. R.

V začetku se je v središču Londona zbralo več kot 100.000 ljudi, ki so krenili na pohod, ki ga organiziral britanski patriot Tommy Robinson.

Viri na X pravijo, da je na ulicah Londona v tem trenutku tri milijone britanskih patriotov.

I’m in London. There are 3 MILLION people on the streets. It’s mindblowing. This is a revolution. pic.twitter.com/9TRrZC1gup — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) September 13, 2025

Protestniki, ki so tvorili pohod »Unite the Kingdom« (Združimo kraljestvo), so se odpravili proti Whitehallu, kjer so prisluhnili vrsti govorov, med drugim tudi govoru nekdanjega stratega Donalda Trumpa, Steva Bannona. Počastili so tudi preminulega Charlija Kirka.

Robinson je shod najavil kot zborovanje v podporo svobodi izražanja, ospredju so bili pozivi k ustavitvi ilegalnih migracij; protestniki vzklikajo gesla, kot so Ustavite čolne, Pošljite jih domov, Združite kraljestvo. Poleg tega pozivajo k odstopu laburističnega premierja Keirja Starmerja.

The day has arrived 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧 History will be made in London today as up to a million patriots descend on the capital in a HUGE stand against the British government. What you are about to witness has never been seen before 🇬🇧 pic.twitter.com/1NeIf4IkMc — God Save Great Britain (@GSGB01) September 13, 2025

Medtem se je na drugem delu Londona zbralo še več tisoč ljudi za nasprotni protest, imenovan March Against Fascism (Pohod proti fašizmu), ki ga je organizirala organizacija Stand Up To Racism (SUTR).