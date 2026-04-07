Ukrajinski napadi na rusko naftno infrastrukturo vse bolj uspešni, Rusiji primanjkuje vojakov

Piše: C. R.

Po poročanju Institute of War, je ukrajinska kampanja napadov z brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo v polnem zamahu, pri tem pa Ukrajinci izkoriščajo preobremenjenost ruske zračne obrambe. Po ocenah analitikov ti napadi povzročajo vse večjo škodo Rusiji pri izvozu nafte in razkrivajo ranljivosti v obrambnem sistemu države.

Ruski vojaški blogerji so v zadnjih dneh večkrat kritizirali neučinkovitost ruskih sistemov zračne obrambe ter opozorili na resne posledice ukrajinskih napadov na energetsko infrastrukturo. Po njihovih navedbah se ruska zračna obramba težko spopada z vse večjim številom napadov z droni.

Medtem se ruska vojska sooča tudi z vse resnejšimi kadrovskimi težavami. Ruskim oblastem namreč ne uspeva pridobiti dovolj pogodbenih vojakov, ki bi nadomestili izgube na fronti. Rusko ministrstvo za obrambo zato poskuša zapolniti vrzeli z dodatnimi viri kadrov, ne glede na finančne in družbene posledice takšnih ukrepov.

Rekrutacija novih vojakov postaja vse težja, saj se število Rusov, pripravljenih podpisati vojaške pogodbe, zmanjšuje. Kremelj sicer skuša zanimanje povečati z višjimi finančnimi bonusi in z vključevanjem novih skupin potencialnih rekrutov, vendar rezultati ostajajo polovični.

Na drugi strani zahodne zaveznice še naprej krepijo podporo Ukrajini, zlasti na področju zračne obrambe, ki je ključna za zaščito države pred ruskimi napadi. V zadnjih dneh so ukrajinske sile dosegle tudi omejene napredke na severu Harkovske oblasti, zlasti v smeri Velikega Burluka.

Rusija je medtem izvedla nov val napadov z brezpilotnimi letalniki na Ukrajino. Po podatkih ukrajinskih oblasti je bilo proti državi izstreljenih kar 141 dronov. Ukrajinska zračna obramba je del teh napadov prestregla, medtem ko so nekateri povzročili škodo na infrastrukturi.