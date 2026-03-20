Tudi zato potrebujemo trdne in izkušene voditelje: zaradi mlačnosti Evrope grozi, da bi se konflikt na Bližnjem vzhodu razširil v zahodno smer

Piše: C. R.

Varnostne razmere v Perzijskem zalivu ostajajo zaostrene. Davi sta zračni obrambi Kuvajta in Združenih arabskih emiratov (ZAE) posredovali proti raketnim napadom in dronom, sta v ločenih izjavah potrdila kuvajtska vojska in notranje ministrstvo ZAE, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kuvajtu so droni zadeli naftno rafinerijo.

Kuvajtska tiskovna agencija ob sklicevanju na državno naftno družbo poroča, da so droni danes zadeli naftno rafinerijo Mina Al-Amadi in sprožili več požarov na nekaterih njenih enotah. Posledično je bilo nekaj enot rafinerije ustavljenih, o žrtvah pa ni bilo poročil.

V Bahrajnu, kjer je bil davi sprožen alarm zaradi nevarnosti zračnega napada, je ministrstvo za notranje zadeve poročalo, da je šrapnel iz “iranske agresije” povzročil požar v skladišču, ki pa so ga že obvladali. V požaru ni bilo poškodovanih.

Da so njene sile na vzhodu države uničile več brezpilotnih letalnikov, še enega pa na severu države, je sporočilo tudi obrambno ministrstvo Savdske Arabije. V četrtek pa so iz države poročali o napadu na savdijsko naftno rafinerijo ob Rdečem morju.

Iranska revolucionarna garda je sicer v izjavi, o kateri je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim, dejala, da je z raketami in droni napadala ameriške sile v letalski bazi Al-Zafra v ZAE in Izrael.

Iran je v zadnjih dneh stopnjeval napade na energetsko infrastrukturo v Perzijskem zalivu. Med drugim je v povračilo za sredin izraelski napad na iransko plinsko polje South Pars napadel rafinerije in plinsko polje v Katarju. Teheran je v četrtek napovedal, da ne bo pokazal nobene zadržanosti, če bo njihova energetska infrastruktura ponovno napadena.

Tiskovna agencija Združenih arabskih emiratov WAM ob sklicevanju na državni varnostni aparat danes poroča, da so tamkajšnje oblasti aretirale najmanj pet članov domnevne “teroristične mreže”, povezane z Iranom in proiranskim libanonskim gibanjem Hezbolah.

Očitno je, da se lahko izraelsko-iransko posredovanje zavleče tudi zaradi mlačne Evrope, ki se, verjetno zaradi strahu pred iranskimi raketami, distancira od ameriške operacije. Jasno je, da je to predvsem posledica pomanjkanja močnih, izkušenih, odločnih in strateško podkovanih voditeljev.