Trumpov svetovalec Golobu: To ni sprejemljivo!

Piše: Spletni časopis

“To ni sprejemljivo.” Tako je svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Mike Waltz na omrežju X ocenil napoved našega premiera Roberta Goloba, da bo do leta 2030 povečal izdatke za obrambo na dva odstotka in namerava torej minimalni cilj, h kateremu so se vse članice Nata zavezale leta 2014, doseči po 16 letih.

Prestavljanje v prihodnost je doslej še vsakič pomenilo, da cilja dejansko naše vlade v resnici niso niti poskušale doseči.

Waltz, ki je od lani član ameriškega kongresa, je nekdanji častnik posebnih enot ameriške vojske, svetovalec za nacionalno varnost je postal po prevzemu oblasti Donalda Trumpa.

Kako resno državo jemlje dileme varnosti, pa je pokazala včerajšnja Tarča na depolitizirani RTVS, kjer so si celoten uredniški in poslovni vrh nastavile vladne stranke. Erika Žnidaršič je na pogovor ob predstavnikih večjih strank (Svoboda, SDS in SD in NSi) povabila kar dva iz skrajne Levice, ki se zavzema za izstop iz Nata in popolno demilitarizacijo države: Mateja Vatovca in še Miho Kordiša. Pogovor je začela z vprašanjem o bizarnem predlogu stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, ki velja za podobno zastopnico interesov Moskve kot Levica, da bi izvedli referendum o tem, ali bi država sploh izpolnila zavezo o dveh odstotkih za obrambo, ki jo krši že dolga leta.

O vstopu v Nato smo imeli ustavni referendum, na katerem je velika večina državljanov podprla, da bomo postali dl te skupine in da bomo torej tudi spoštovali dogovore tam.

Miho Kordiša so povabili, ker mu na TVS delajo brezplačno reklamo, ko namerava ustanoviti novo stranko. Novinarji RTVS so močno povezan s stranko Levica in njenimi interesi in to tudi zelo osebno. Povezave so tako močne, da je po prevzemu oblasti, ko so me odstavili z vrha Siol.net, nov urednik, ki so ga nastavili vladajoči, tam cenzuriral mojo že dolgo objavljeno kolumno, v kateri sem opozoril, da se teh povezav med novinarji in politiki, ki vplivajo na način poročanja in ravnanja, ne sme prikrivati javnosti.