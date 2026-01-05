Trump znova ostro opozoril iranski režim – bo sledila še ena intervencija?

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo znova posvaril Iran pred posledicami, če bo na protestnih shodih, ki se v Iranu nadaljujejo že drugi teden, umrlo še več ljudi. Iransko pravosodje je medtem danes napovedalo, da do “izgrednikov” ne bo prizanesljivosti.

“Zelo pozorno spremljamo dogajanje. Če bodo začeli ubijati ljudi, kot so to počeli v preteklosti, mislim, da jih bodo ZDA zelo močno udarile,” je dejal Trump na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Trump je Iranu sicer zagrozi že prejšnji teden, češ da bodo ZDA priskočile na pomoč protestnikom, če bo Iran na jih streljal in jih ubijal. Iran je v odzivu napovedal odgovor in opozoril, da bi vmešavanje ZDA ogrozilo celotno regijo.

Protesti, ki jih je sprožilo nezadovoljstvo z visokimi cenami, gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, so se prejšnjo nedeljo, 28. decembra, v prestolnici Teheranu začeli s stavko trgovcev, ki so zaprli svoje trgovine. Zatem so v več mestih izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Doslej je bilo po uradnih podatkih ubitih najmanj 12 ljudi, vključno s pripadniki varnostnih sil.

Vodja iranskega pravosodja Golamhosein Mohseni Ejei je danes dejal, da do “izgrednikov” ne bodo prizanesljiv, čeprav ima, kot je poudaril, javnost pravico do protestov, poroča francoska tiskovna agencij AFP.

“Generalnemu državnemu tožilcu in tožilcem po vsej državi naročam, naj ukrepajo v skladu z zakonom in odločno proti izgrednikom in tistim, ki jih podpirajo (…) ter naj ne pokažejo nobene popustljivosti,” je dejal Ejei. Dodal je, da Iran posluša protestnike in njihove kritike ter ob tem razlikuje med njimi in izgredniki.

Protesti so se razširili v 25 od 31 iranskih provinc in se v različni meri pojavljajo v najmanj 40 mestih. V veliki meri gre za manjša mesta na zahodu države, od koder so mediji poročali tudi o materialni škodi, navaja AFP.

Novi spopadi med protestniki in varnostnimi silami so po poročanju lokalnih medijev izbruhnili tudi v nedeljo. Ponoči so po navedbah nevladne organizacije Human Rights Activists v Teheranu, Širazu na jugu in na območjih zahodnega Irana, kjer je gibanje zgoščeno, poročali o protestih s slogani, ki kritizirajo klerikalne oblasti islamske republike. Glede na njihove navedbe je bilo v zadnjem tednu aretiranih približno 580 ljudi.

Iranska tiskovna agencija Fars je v nedeljo poročala o zmanjšanju števila zborovanj in njihovega geografskega dosega v primerjavi s prejšnjimi nočmi. Poročanje lokalnih medijev o protestih sicer ni izčrpno, državni mediji pa zmanjšujejo pomen demonstracij.

Tokratni protesti so najpomembnejše demonstracije v Iranu od protestov v letih 2022 in 2023, ki jih je sprožila smrt Mahse Amini v priporu, ki so jo aretirali zaradi domnevnega kršenja strogega iranskega kodeksa oblačenja za ženske.