Trump predstavil prvo zlato karto za premožne tujce

Piše: C. R., STA

Ameriški predsednik Donald Trump je razkril prototip prve “zlate karte”, novega vizumskega programa po vzoru t. i. zelene karte, ki bo premožnim tujcem za ceno pet milijonov dolarjev omogočila delo in bivanje v ZDA, danes poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump je prvo “zlato karto” v četrtek predstavil na krovu predsedniškega letala. Prototip je bil opremljen s podobo njegovega obraza in napisom “The Trump Card”, kar v angleškem jezikovnem okolju pomeni aduta v igrah s kartami in je hkrati besedna igra z namigom na predsednikov priimek.

Predsednik ZDA je ob tem napovedal, da bo posebno vizumsko dovoljenje nared “v manj kot dveh tednih”, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je konec februarja prvič oznanil uvedbo zlate karte po vzoru t. i. zelene karte, ki jo tujci dobijo kot dovoljenje za delo in bivanje v ZDA in predstavlja odskočno desko na poti do državljanstva.

Trumpova zlata karta naj bi po njegovem v državo pripeljala “uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke”, prinesla naj bi nova delovna mesta in zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja v ZDA.

Namenjena naj bi bila predvsem bogatašem, ki bodo za ceno petih milijonov dolarjev lahko dobili dovoljenje za bivanje in delo v ZDA z neomejenim trajanjem. S tem programom bi lahko nadomestili vizum za vlagatelje EB5, zlata karta pa naj bi prav tako odprla pot do državljanstva, navaja nemška tiskovna agencija dpa.