Trump podpisal prvi ameriški zakon o kriptovalutah

Piše: C. R., STA

Zakon z imenom Genius določa začetne varovalke in zaščito potrošnikov za stabilne kovance in je bil v obeh domovih ameriškega kongresa sprejet po dolgem lobiranju industrije kriptovalut ter s podporo obeh strank, poroča televizija ABC.

Trump, katerega družina tudi na veliko služi s kriptovalutami, je v petek med podpisom zakona dejal, da je pomoč industriji kriptovalut dobra za dolar in za državo. “Zato sem vas podprl že v zgodnji fazi,” je povedal prisotnim predstavnikom industrije.

Z zakonom se ureja poslovanje s stabilnimi kovanci, vezanimi na dolar. Podjetja, ki jih izdajajo, morajo imeti ustrezne zneske v dolarjih kot zavarovanje v kratkoročnih ameriških državnih obveznicah ali podobnih finančnih produktih. Ta ukrep bo utrdil status ameriškega dolarja kot “svetovne rezervne valute”, je dejal Trump.

Njegova vlada je doslej sprejela več ukrepov za spodbujanje industrije kriptovalut. Med drugim je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) odstopila od številnih ukrepov prejšnje vlade Joeja Bidna, ki so prinesli nekatere varovalke za potrošnike.

Uporaba stabilnih kovancev se je v zadnjih letih močno povečala. Ameriško podjetje Circle, ki je leta 2018 izdalo enega najbolj priljubljenih stabilnih kovancev USDC, je v začetku leta debitiralo na newyorški borzi in vrednost delnic mu je hitro narasla.

Izdajatelji ustvarjajo dobiček s pobiranjem obresti na sredstva, ki jih imajo v rezervi za kritje svojih stabilnih kovancev.

Zakon članom kongresa prepoveduje okoriščanje s stabilnimi kovanci, to pa ne velja za predsednika in njegovo družino, ki ima pomemben delež v podjetju World Liberty Financial, ki je v začetku tega leta uvedlo svoj lastni stabilni kovanec in prejelo sredstva investicijskega sklada iz Združenih arabskih emiratov.

Predstavniški dom je v četrtek sprejel tudi dva druga zakona, ki naj bi pomagala industriji kriptovalut. Prvi ustvarja novo tržno strukturo za kriptovalute, drugi pa centralni banki Federal Reserve prepoveduje izdajo nove digitalne valute. Oba ukrepa mora potrditi še senat.