Trump ne popušča: dokler ne bo dogovor uresničen, ameriške vojaške sile ostajajo v bližini Irana

Piše: C. R.

Ameriške sile bodo ostale nameščene v bližini Irana, dokler ne bo v celoti izpolnjen “dejanski dogovor”, je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. V nasprotnem primeru je islamski republiki zagrozil z najbolj uničujočimi napadi doslej.

“Vse ameriške ladje, letala in vojaško osebje, skupaj z dodatnim strelivom, orožjem in vsem drugim, kar je primerno in potrebno za smrtonosno preganjanje in uničenje že tako ali tako močno oslabljenega sovražnika, bodo ostali na mestu v Iranu in okoli njega, dokler ne bo v celoti izpolnjen doseženi DEJANSKI DOGOVOR,” je zapisal Trump.

V primeru nespoštovanja tega “dejanskega dogovora” je islamski republiki zagrozil z napadi, ki bodo “večji, boljši in silovitejši” kot katerikoli doslej. Ob tem je sicer ocenil, da je ta scenarij “zelo malo verjeten”.

“Že davno je bilo dogovorjeno, in kljub vsem lažnim trditvam o nasprotnem – BREZ JEDRSKEGA OROŽJA in Hormuška ožina BO ODPRTA IN VARNA,” je poudaril.

Predsednik ZDA je imel pri tem v mislih zahteve, ki naj bi jih moral Teheran izpolniti v skladu z dogovorom o dvotedenski prekinitvi ognja in začasnem odprtju strateško pomembne ožine, ki ga je z ameriško stranjo sklenil v sredo. Na načrtovanih pogovorih v pakistanskem Islamabadu, ki naj bi potekali v petek ali soboto, bosta strani predvidoma nadaljevali pogajanja o sklenitvi dolgoročnega dogovora.

Tega medtem ogrožajo izraelski napadi na Libanon, ki so v sredo tam zahtevali več kot 180 življenj. Iran naj bi zaradi njih zopet ustavil plovbo skozi Hormuško ožino in razmišljal o umiku iz dogovora z Washingtonom, če Izrael ne bo ustavil svojih operacij proti njegovemu libanonskemu zavezniku, šiitskemu gibanju Hezbolah.