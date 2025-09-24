Trump najprej obtičal na tekočih stopnicah, zatem mu je odpovedal še teleprompter

Piše: A. S.

Med obiskom na sedežu Združenih narodov v New Yorku je nekdanjega predsednika Donalda Trumpa pričakal nenavaden zaplet. Tekoče stopnice, po katerih sta se skupaj z Melanio spuščala proti dvorani, so se nenadoma ustavile, kar je sprožilo določena ugibanja o tem ali so bile stopnice nalašč zaustavljene.

Trumpova delegacija je stopala po tekočih stopnicah, ko je sistem nepričakovano obstal. Po prvih odzivih Bele hiše je tiskovna predstavnica Karoline Leavitt dejala, da bi moral biti vsakdo, ki bi namenoma povzročil takšno motnjo, »nemudoma odpuščen«.

Združeni narodi so medtem ponudili tehnično razlago. Po večurnem testiranju so ugotovili, da je varnostni mehanizem stopnic sprožil snemalec Trumpove ekipe, ki je hodil v nasprotni smeri in nehote aktiviral senzor na vrhu stopnic.

The UN tried to embarrass Trump… and ended up embarrassing themselves. Escalator dies the second he steps on it.

Teleprompter crashes the second he takes the podium. But Trump? Still delivered a historic beatdown on the globalists.

To pa ni bil edini zaplet med Trumpovim obiskom in govorom. V času slednjega v Generalni skupščini je tudi odpovedal teleprompter. Trump je moral za približno 15 sekund prekiniti govor, nato pa je napol v šali pripomnil: “Kdor upravlja s tem teleprompterjem, je v velikih težavah.”

"I ended seven wars and never even received a phone all from the UN. These are the two things I got from the UN, a bad escalator and a bad teleprompter."

Ameriški predsednik je incidente napol z dobro mero humorja izkoristil za kritiko Združenih narodov. Med govorom je dejal, da je “edino, kar je od ZN dobil, bila pokvarjena tekoča stopnica in slab teleprompter,” s čimer je požel kar nekaj smeha v dvorani.