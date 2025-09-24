e-Demokracija
Trump najprej obtičal na tekočih stopnicah, zatem mu je odpovedal še teleprompter

Tujina
Donald Trump v ZN. (Foto: EPA/SARAH YENESEL)

Piše: A. S.

Med obiskom na sedežu Združenih narodov v New Yorku je nekdanjega predsednika Donalda Trumpa pričakal nenavaden zaplet. Tekoče stopnice, po katerih sta se skupaj z Melanio spuščala proti dvorani, so se nenadoma ustavile, kar je sprožilo določena ugibanja o tem ali so bile stopnice nalašč zaustavljene.

Trumpova delegacija je stopala po tekočih stopnicah, ko je sistem nepričakovano obstal. Po prvih odzivih Bele hiše je tiskovna predstavnica Karoline Leavitt dejala, da bi moral biti vsakdo, ki bi namenoma povzročil takšno motnjo, »nemudoma odpuščen«.

Združeni narodi so medtem ponudili tehnično razlago. Po večurnem testiranju so ugotovili, da je varnostni mehanizem stopnic sprožil snemalec Trumpove ekipe, ki je hodil v nasprotni smeri in nehote aktiviral senzor na vrhu stopnic.

 

To pa ni bil edini zaplet med Trumpovim obiskom in govorom. V času slednjega v Generalni skupščini je tudi odpovedal teleprompter. Trump je moral za približno 15 sekund prekiniti govor, nato pa je napol v šali pripomnil: “Kdor upravlja s tem teleprompterjem, je v velikih težavah.”

 

Ameriški predsednik je incidente napol z dobro mero humorja izkoristil za kritiko Združenih narodov. Med govorom je dejal, da je “edino, kar je od ZN dobil, bila pokvarjena tekoča stopnica in slab teleprompter,” s čimer je požel kar nekaj smeha v dvorani.

