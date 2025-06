Trump dosegel veliko sodno zmago glede carin

Piše: C. R.

Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je odločilo, da so tako imenovane vzajemne carine predsednika ZDA Donalda Trumpa lahko veljavne, dokler trajajo sodni postopki. Pred tem jih je sodišče za mednarodno trgovino v New Yorku razveljavilo, poročajo ameriški mediji.

Odvetnik tožnikov je dejal, da je odločitev žalostna, vendar upa, da bo pospešena obravnava kmalu prinesla dokončen odgovor.

“Vse, kar lahko rečem, je, da je odločitev sodišča žalostna. Vendar to ni odločitev o vsebini in še vedno smo prepričani, da imamo močne argumente,” je za ameriški CNN izjavil profesor prava na univerzi George Mason in odvetnik tožnikov Ilya Somin.

Trump je t. i. vzajemne carine, ki jih je vmes še spreminjal in prelagal, uvedel s sklicevanjem na zakon o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih, po katerem je visoke trgovinske primanjkljaje razglasil za izredne razmere.

Sodišče za mednarodno trgovino je razsodilo, da tega ne more storiti, prizivno sodišče pa je torej zdaj odločilo drugače. Na koncu bo odločilo zvezno vrhovno sodišče ZDA.