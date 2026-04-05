(TRIBUNA) Hamas – zmagoviti agent radikalnega islamizma na Zahodu

Piše: mag. Tadej Ian, družboslovec, politolog in publicist

Palestinski Hamas je med islamisti tega sveta prava uspešnica. Vsi islamisti imajo skupen cilj, to je ustanovitev islamskega kalifata, ki bo obsegal cel svet. Zato je uspeh nekaterih islamistov uspeh vseh. Popularizacija Hamasa na Zahodu je dala upanje vsem islamistom sveta, da bo Zahod nekega dne padel in da bodo zahodne države postale islamske.

To, da ima Hamas na Zahodu vsaj pri delu zahodnjakov pozitiven imidž, je za islamiste neprecenljivo. In ker so to mladi, je za islamiste to čudovita novica. Islamisti namreč mentalno ne živijo v modernosti, ker so preko muslimanskih svetih spisov v velikem delu svoje osebnosti vezani na svet 7. stoletja, torej na srednji vek. In čas so v srednjem veku dojemali tako, kot da ga je v izobilju. Islamistom se zato nikamor ne mudi. Ravno nasprotno: dejstvo, da se nam zahodnjakom venomer nekam mudi in da bi radi kar čim bolj produktivno izkoristili čas, islamisti vidijo kot slabost zahodne civilizacije. Zato se je pojavilo znamenito talibansko reklo Američanom: »Vi imate ure, mi imamo čas.« In danes Američanov v Afganistanu ni, talibani pa tam vladajo. Če mladi zahodnjaki simpatizirajo s Hamasom, je za islamiste to najboljši možen razplet, ki je vreden vsake žrtve v Gazi.

Indoktrinirani zahodni propalestinski protestniki

Propalestinski protestniki, ki vsepovsod na Zahodu skandirajo propagandna palestinska gesla in besnijo proti Izraelu, so v resnici indoktrinirani s strani radikalno islamističnega in terorističnega Hamasa. Protestniki mislijo, da izražajo podporo trpečemu civilnemu prebivalstvu v Gazi in da je zverinski agresor v Gazi Izrael. Toda resnica je takšna, da je zverinski agresor v Gazi Hamas. Hamas je 7. oktobra 2023 napadel civiliste v Izraelu in izvajal brutalne pokole ter zajel judovske talce izključno zato, da bi izzval izraelsko reakcijo in napad na Gazo. Hamas je načrtoval, da se bo svet – še posebej z njihovega stališča mehkužen Zahod – odzval na trpljenje nedolžnih palestinskih civilistov in še zlasti otrok v Gazi ter se obrnil proti Izraelu. Izrael je namreč zaradi svojega geografskega položaja največji trn v peti islamistov, saj je edini otok na tradicionalno muslimanskem Bližnjem vzhodu, ki ga sosednji muslimanski Arabci nikakor ne morejo zlomiti.

Propalestinski protestniki so tako odprli vrata islamističnemu vplivu na Zahod. V prvi vrsti so propalestinske demonstracije naredile močan vtis na številne mlade muslimane, ki živijo na Zahodu, da so postali zavedni oz. ponosni muslimani. Na tak način se je odprla možnost njihove radikalizacije. V drugi vrsti pa bodo tudi nemuslimanski mladi Zahodnjaki postali naklonjeni islamu in ga bodo – tako upajo islamisti – nemara nekoč sprejeli za svojo religijo ter ga širili, kar je po islamski logiki odločilna pot k padcu Zahoda in posledično svetovnemu kalifatu ter univerzalni vladavini šeriatskega prava.

Slepota moderne levice v odnosu do islamistov

Propalestinski zahodni protestniki so predvsem mladi razvajeni zahodnjaki, ki so nasedli levičarskim pravljicam o pravičnosti, ki naj bi jo vladavina levice vzpostavila na svetu. Zgodovina nas uči, da levica nikoli ne vzpostavi pravičnosti v družbi, pač pa le kaos, ki mu sledi poslabšanje življenjskih pogojev. Tako so bila komunistov 20. stoletja polna usta pravičnosti, a so na koncu le dramatično zavozili gospodarstva in svoja indoktrinirana ljudstva pahnili v revščino. Ti mladi levičarji, ki na propalestinskih demonstracijah v resnici podpirajo teroristični Hamas, se ne zavedajo, da je islamistom, ki so sprožili trpljenje v Izraelu in Gazi, popolnoma vseeno za pravičnost ali trpljenje ljudi. Njihova težnja je le, da z vsemi razpoložljivimi sredstvi ne glede na žrtve dosežejo svoj cilj, ki pa ni human ali religiozen, pač pa zgolj ideološki oziroma, če hočete, kulturni – v tem smislu, da ena kultura sprva podjarmi in nato uniči oz. nadomesti vse druge kulture. V skladu z logiko moderne levice je tako cilj islamistov, katerih tipičen predstavnik je Hamas, skrajno nepravičen in vsak spodoben levičar bi se moral proti islamistom boriti še bolj srdito kot kateri koli desničar, kajti islamisti so v resnici najradikalnejši desničarji najhujše vrste.

Genialni Trump zadal udarec Hamasu in vsem islamistom

Propalestinski protestniki so tako Hamasu in vsem drugim islamistom na Zahodu gradili politično bazo in ustvarjali politični kapital. Zato je poteza ameriškega predsednika Trumpa, ko je premeteno ustavil vojno v Gazi, genialno-briljantna, saj je na tak način spodrezal perutnice vsem islamistom na svetu in ne le Hamasu. Konec konflikta v Gazi je mogoče neodločen izid za Izrael, ker je Hamas v Gazi preživel, pa čeprav oslabljen. Toda konec vojne v Gazi je zagotovo velika zmaga za Zahod in totalen poraz Hamasa. Hamas bi namreč v svoji izprijeni logiki zmagal, če bi umrl sleherni Palestinec v Gazi, padel Izrael in Zahod stopil na pot počasne in postopne islamizacije. Tako pa je s koncem vojne v Gazi zmanjkalo vnetljivega goriva za propalestinske proteste mladih levičarjev na Zahodu, kar je za islamiste prava katastrofa, saj bodo zdaj morali iskati novo priložnost, da bodo muslimanske civiliste nekje na svetu izpostavili trpljenju s strani Zahodnjakov, da bodo lahko nadaljevali z indoktrinacijo mladih zahodnih levičarjev. Seveda Trumpu ti manevri ne bi nikakor uspeli, če ne bi v ozadju pritisnil oz. zagrozil podpornikom oz. financerjem Hamasa iz arabskega sveta, ki pa sami niso tako goreči islamisti, da bi tvegali svoje glave v kakšnem kirurško usmerjenem ameriškem vojaškem napadu.

Gaza in Hamas dobra šola za zahodno desnico

Čeprav sodobna zahodna levica ne zmore ali noče dojeti logike, predstavljene v tem prispevku, in bo še naprej podrejena rušilni manipulaciji islamistov, pa je epizoda v Gazi odlična šola za zahodno desnico. Ekstremno močan vpliv, ki so ga islamisti Hamasa s premeteno taktiko demonstrirali na Zahodu, se ne sme nikoli več ponoviti. V prihodnje morajo desni politiki Zahoda že v kali zatreti podobne islamistične destabilizacije sveta, kot je bila ta v Gazi. Zahod bi moral z obveščevalnimi akcijami in subverzivnim delovanjem v vrstah islamistov preprečiti take dragocene priložnosti islamistov, da si na svojo stran pridobijo del zahodne javnosti oz. njene simpatije. Povprečen zahodnjak leve politične usmeritve je namreč dandanes tako nepozoren oz. nerazgledan, da ga je izredno lahko prelisičiti in zlorabiti, kot je to Hamasu uspelo z netenjem konflikta v Gazi.

Toda na Zahodu ima na žalost neprimeren odnos do islama tudi desnica. Medtem ko radikalna levica islam po neumnosti idealizira zaradi njegove »nezahodnosti«, ga desnica podcenjuje, prezira in omalovažuje. Islam ima pri zahodnih desničarjih imidž sovražnika krščanstva, zato se islam demonizira in prezre njegove vrline, ki funkcionalno delujejo v korist islamski civilizaciji. Kot nezahodnega imajo islam nekateri desničarji za manjvrednega in muslimane za nesposobne. Nekateri desničarji islam banalno poenostavljajo kot religijo smrti in vojne. Vse to je zgrešeno in narobe. Islam je zelo dovršen ideološko, religiozno in kulturno. Islamska civilizacija je bila v preteklosti že toliko uspešna, da je Zahod celo eksistencialno ogrozila. Muslimani so zelo sposobni in islam je religija oz. kultura, ki bi lahko v prihodnosti dominirala v svetu. Kakršno koli podcenjevanje zato ni na mestu. Dejstvo pa je, da je islamska civilizacija v odnosu do Zahoda zaostala, saj je vrednost posameznika za islam majhna, zato bi človeštvo v primeru svetovne dominacije islama izgubilo. Na Zahodu bi morali islam preučevati in razumeti predvsem kot kulturo in civilizacijo, se iz njega učiti in ga dojeti takšnega, kakršen je. Islam je Zahodu nevaren predvsem zaradi ignorance zahodnjakov, saj je ravno v tej okoliščini njegova priložnost, da Zahod premaga. Če bi večina zahodnjakov razumela resnični islam, islam Zahoda ne bi več mogel ogroziti.