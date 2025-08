To je razlog, da zunanje ministrstvo še kar odlaša z uvajanjem sankcij proti Dodiku

Piše: G. B.

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je v petek v odzivu na pravnomočno obsodbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika sporočila, da je ta zavezujoča in jo je treba spoštovati. Enako meni visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt.

To pa tudi pomeni, da bi Evropska unija utegnila zaostriti sankcije v odnosu do Republike Srbske, ki jo vodi prav Milorad Dodik. Oblasti v Republiki Srbski sicer podpirajo Dodika, prav tako Srbija in Rusija, presenetljivo pa je na Dodikovi strani tudi Madžarska. Na precej tih način pa tudi Slovenija.

Namreč, tudi po pravnomočnosti sodbe se slovensko zunanje ministrstvo očitno ne želi konfrontirati z Dodiki in njegovimi zavezniki v Sloveniji, to pa sta predvsem Milan Kučan in Zoran Janković. Zato ne preseneča, da na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Tanja Fajon, o sankcijah, ki bi sledile sodbi, niti ne razmišljajo. Čeprav jih je o tem povprašal medij N1 Slovenija, se konkretnim odgovorom izogibajo. Prav tako se odgovorom izogiba evropska komisarka Marta Kos. Podobno tudi kabinet Golobove vlade, ki odgovornost prelaga na zunanje ministrstvo, slednje pa se spreneveda.

“Slovenija spremlja dogajanje in poziva k polnemu spoštovanju in izvršitvi odločitev sodišč. Vladavina prava je temeljni pogoj za približevanje Bosne in Hercegovine k EU, delujoče institucije pa so ključnega pomena. Glede na dogajanje v BiH bo verjetno potrebno opraviti dodatno razpravo v okviru EU in z mednarodnimi partnerji,” so v odgovor na vprašanje prej omenjenega medija odgovorili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.

Ker obstaja resen sum, da bo Dodik izigraval sodbo sodišča in zaostroval razmere, Slovenija ne bi smela tega ignorirati. Toda po poročanju ima Dodikov sin Igor Dodik dobro zvezo v Portorožu, tam imajo namreč njegovi prijatelji luksuzno vilo, lani je v Portorož celo poletel s helikopterjem. Očitno pa je, da sankcij proti Dodiku tudi v prihodnje ne bo. Kot pravi politični komentator Miran Videtič, je Zoran Janković tisti, ki slovenski vladi “riše stop znake”.

Zanimivo – po vseh mogočih pobudah slovenskega zunanjega ministrstva v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu ter “rešitvijo dveh držav” se Fajonova, ki bi reševala svet, nevarnega kriznega žarišča v bližini Slovenije noče niti z besedo dotakniti? In pazite, še kratkim je divje napadala madžarskega premierja Viktorja Orbána, ki je Dodiku sicer naklonjen. Sedaj pa, kot bi rekli južni bratje, “nikome ništa”?

“Zdaj še nimajo dovoljenja. Morajo počakati, da krog okoli Dodika skrije ali preseli kapital, ki ga ima v Sloveniji. Kasneje se mogoče “kao” opogumijo in takrat bodo spet skakali iz vseh koalicijskih medijev,” je dogajanje na facebooku komentiral Videtič.

No, dejstvo je, da je prav odnos do Dodika dokaz, da Golobovo vlado dejansko usmerja “srbski svet”, zlasti pa Zoran Janković. V zvezi s tem je pomenljivo, kako je lani Robert Golob ob kandidaturi za evropske volitve vrgel čez ramo sedaj že nekdanjega evropskega poslanca Klemena Grošlja, ki naj bi bil “premalo srbski” v primerjavi z Ireno Jovevo. Zato mu je Golob ponudil povsem neizvoljivo mesto na listi, česar pa ni sprejel.

Skoraj 30 let po daytonskem sporazumu BiH postaja čedalje večji problem, vendar pa sodba sodišča vendarle predstavlja prelomnico.