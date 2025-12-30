Thompson ovadil zagrebškega župana

Piše: C. R.

Odvetniška ekipa Marka Perkovića Thompsona je vložila kazensko ovadbo proti zagrebškemu županu Tomislavu Tomaševiću in direktorju Arene Zagreb Sretanu Šariću, ker Thompson ni dobil dovoljenja za še en koncert v Areni, je v ponedeljek poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT. Tomašević je sporočil, da ne bo popustil pritiskom.

Thompsonova ekipa je Tomaševića po poročanju HRT ovadila pri uradu za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), ker naj bi kot župan iz osebnega interesa ravnal v škodo interesov mesta Zagreb in njegovega proračuna.

Odvetnik Marka Perkovića Thompsona Andro Marijanović je po poročanju HRT dejal, da nobena mestna služba, vključno z Areno Zagreb, ni ponudila novih poslovnih pogojev, kar je po njegovih besedah samovoljno politično ravnanje. “Razumem, da interes družbe ni osnovni problem družbe niti župana, vendar pa oškodovanje mestnega proračuna zagotovo pomeni odgovornost. Temu se reče politična korupcija, če nekega kulturnega dogodka ne dovolite zgolj zaradi svoje politične platforme,” je dejal odvetnik.

Tomašević je v pogovoru za HRT v ponedeljek poudaril, da stoji za svojimi odločitvami ter da ne bo popustil političnim in pravnim pritiskom.

Kontroverzni pevec in župan sta se znašla v sporu že novembra. Potem ko je bil prvi decembrski koncert Thompsona v zagrebški Areni razprodan, mestne oblasti namreč niso odobrile prošnje pevčeve ekipe za dodatni koncertni datum, sredi novembra pa so tudi z odlokom prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel na dogodkih, ki potekajo na prizoriščih v lasti mesta.

Tomašević je v pogovoru za HRT v ponedeljek dejal, da bo, dokler bo imel zaupanje Zagrebčanov, sprejemal odločitve, za katere meni, da so pravilne, in da ne bo popuščal pritiskom. Posebej je poudaril, da stoji za odločitvijo o prepovedi drugega Thompsonovega koncerta v Areni.

Thompson je na sobotnem koncertu pozval tudi k zamenjavi zagrebških mestnih oblasti. Tomašević se je na to odzval z besedami, da se politične spremembe dogajajo na volitvah in da če želi Thompson politično delovati, lahko ustanovi stranko ali se pridruži kateri od obstoječih.