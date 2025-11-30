Švicarji na referendumu Evropi in svetu spet odčitali lekcijo o svobodi

Piše: Kavarna Hayek

Ni naključje, da je Švica glede na globalni indeks človekove svobode na 2. mestu (takoj za Tajsko) in da je (socialistična) Slovenija krepko zadaj.

Švicarji, skozi zgodovino nevtralni, so državo zgradili na absolutnem pojmovanju svobode, medtem ko se Slovenci še vedno ne moremo otresti socialističnih metod in pogledov na svet. To nedeljo so Švicarji Evropi (EU in tudi Sloveniji) in svetu spet odčitali lekcijo o svobodi.

Na referendumih so glasovali o predlogu Mladih socialistov o uvedbi 50-odstotnega davka na dediščino za superbogate (nacionalni davek na premoženje) in o razširitvi obveznega služenja vojaškega roka tudi na ženske (predlog pobude »Za predano Švico«). Slednje so Švicarji zavrnili s 84-odstotno večino; rezultat ni bil presenetljiv, ker je Švica nevtralna država in vojaški rok za moške povsem zadostuje potrebam.

Tudi za drugi predlog je bilo jasno, da ne bo dobil potrebne večine. Volivci so predlog (skrajnih) levičarjev, da bi zvezna vlada obdavčila premoženje in njegovo dedovanje, ki presega 50 milijonov švicarskih frankov (53,6 milijona evrov) po 50-odstotni davčni stopnji, odklonili z 79-odstotno večino. Predlog pomeni, da bi dedič, ki podeduje premoženje v vrednosti 100 milijonov frankov, plačal 25 milijonov davka (do 50 milijonov je neobdavčeno). Denar bi namenili za boj proti »podnebnim spremembam«.

Konservativne in liberalne stranke so volivce pozvale, naj glasujejo proti, ker bi sprejetje take obdavčitve …..

Nadaljevanje lahko preberete TUKAJ.