Sumljivo: nuncij Speich v (predčasni) pokoj brez pojasnil

Piše: C. R.

Poročali smo že, da se je nadškof Jean-Marie Speich, nekdanji apostolski nuncij, po manj kot letu dni službe na Nizozemskem, nenadoma upokojil.

Kot je nedavno poročala Družina, nadškof Speich svoje odločitve ni pojasnil. Bojda naj bi nizozemski duhovščini dejal, da mora kot dedič poskrbeti za posest v Franciji, ki jo je podedoval kot zadnji potomec moške družine. Je pa takšna odločitev, čeprav je pravno dopustna, precej nenavadna. Sploh zaradi časovnice.

Nekateri viri omenjajo, da se je za to odločil po obisku slovenskih škofov pri papežu Leonu XIV. v januarju. Upokojitev bi bila lahko povezana s primerom nekdanjega jezuita Marka Ivana Rupnika, ki naj bi pred razkritjem škandala leta 2022 imel dolga leta zelo močan vpliv na izbiro škofov.

Neznan vir iz duhovniških vrst je razkril, da če ne bi prišlo do razkritja Rupnikovega škandala, verjetno že leta 2023 imenovali novega koprskega škofa iz vrst jezuitov, ki so delovali v Centru Aletti, ki ga je vodil Rupnik. Konkretno je omenjal Ivana Brescianija, ki je bil nekdaj provincial slovenskih jezuitov, sedaj pa naj bi bil škofijski duhovnik nekje v Italiji. Zaradi tega se je imenovanje škofa zamaknilo, šele lani je to postal Peter Štumpf, doslej škof v Murski Soboti.

Je pa zanimivo še nekaj. Na vrhu dikasterija za škofe, ki ima odločilno vlogo pri imenovanju škofov, je do zamenjave prišlo zelo kmalu po izbruhu afere Rupnik. Kanadski kardinal Marc Ouellet, ki je vodil ta dikasterij, se je upokojil 30. januarja 2023, njegov naslednik je postal kardinal Robert Francis Prevost, sedanji papež Leon XIV. torej. Kardinal Oulett bi se sicer lahko upokojil že tri leta prej, ko je dopolnil 75 let. Kar je prav tako nenavadno. Je torej Rupnik imel odločilen vpliv tudi na omenjenega kardinala? Omenja se namreč, da je imel velik vpliv na prejšnjega papeža Frančiška, ki naj bi ga zelo hitro rešil tudi kazni izobčenja zaradi odveze v sostorilstvu. Menda celo v nekaj urah.