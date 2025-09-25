Sporočilo iz Medžugorja tokrat zelo kratko, jedrnato in resno

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. septembra 2025:

“Dragi otroci! Naj bo ta čas za vas čas molitve za mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

Redkokdaj so sporočila tako kratka, kot je tole. Kar nakazuje na resnost situacije, v kateri smo. Poročanja medijev so dovolj zgovorna, vsaj kar se tiče vse bolj očitnih provokacij in zloveščih napovedi za prihodnost. Vendarle obstajajo znamenja upanja: Kraljica miru je v enem od svojih sporočil dejala, da je mogoče s postom ustaviti tudi vojne in naravne nesreče. Kar dejansko povzema tudi učenje Svetega pisma o tem.

Kraljica miru je v enem od svojih sporočil tudi dejala, da v Medžugorju želi dopolniti to, kar je začela v Fatimi. Marsikdo se spomni, da je bilo eno od fatimskih naročil tudi posvetitev Rusije Marijinemu brezmadežnemu srcu. To se je sicer izvršilo šele leta 1984, na praznik Gospodovega oznanjenja. Nas same pa je prosila – preko treh fatimskih pastirčkov – predvsem za spreobrnjenje ter obhajanje prvih sobot s prejemom prvega svetega obhajila, spovedjo ter molitvijo z namenom zadoščevanja. In to je – skupaj s postom – pot do miru.

