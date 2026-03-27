(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) “Prizadevajte si za mir in za spravo med ljudmi”

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. marca 2026:

“Dragi otroci! Strup sebičnosti in sovraštva vlada človeškim srcem in zato nimate miru. Kličem vas, otročiči: bodite ljubezen in moje iztegnjene roke vsem tistim, ki jih srečate. V ponižnosti molite za mir in prizadevajte si za spravo med ljudmi, da bi bilo vsakemu človeku dobro na zemlji. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

Zdi se, kot da je to sporočilo na nek način nadaljevanje tistega, ki ga je Kraljica miru vidkinji Mariji dala takoj ob začetku prikazovanj, torej 25. junija 1981 (deset let pred razglasitvijo slovenske države). Namreč, po spustu s Podbrda je vidkinja Marija imela še eno videnje. Kraljica miru je v žalosti govorila: “Mir, mir in samo mir. Mir mora zavladati med Bogom in človekom ter med ljudmi.” To je dejansko ponovitev sporočila Božje besede za ta čas. In ta poziv ostaja aktualen. Papež Leon XIV. govori o “neoboroženem in razorožujočem miru”. To je samo mir, ki prihaja iz notranjosti človeka in ga ta svet ne more dati.

Če se človek ne odloča zavestno za rast v svetosti, hitro pade v tosvetno inercijo ter v mišljenje, češ saj vsi tako delajo. Tosvetna logika odklanja ponižnost. Zdi se ji staromodna, nepotrebna, celo škodljiva. Celo v krščanskih krogih lahko najdemo določene skupine, ki si kot izhodišče vzamejo “uresničenje jaza”. Na prvem mestu jaz, moje potrebe, potem šele vse ostalo. Takšna mentaliteta je dejansko zelo nevarna. Vodi v sebičnost, posledično tudi v sovraštvo. Ta strup se hitro širi. V tem času še hitreje, ko obstajajo sodobna sredstva družbenega obveščanja, denimo družbena omrežja. Niti sami se ne zavedamo, kako nas lahko negativnosti zastrupijo in postajamo vedno bolj zaprti v svoj lasten mehurček. Takšna drža ne prinaša notranjega miru. Prav nasprotno. Bolj ko smo notranje nemirni, več strupa smo zmožni izpljuniti na druge. Sv. Pavel je zapisal: “Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, temveč služíte drug drugemu po ljubezni. Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate.” (Gal 5, 13-15)

V dobi aktualnih političnih razprtij je pomembno, da ohranjamo mir v sebi in se odpovemo sovraštvu do tistega, ki misli drugače. Čeprav nas vznemirjajo. Človeško je vrniti udarec tistemu, ki nas udari, svetniško pa je pokazati nasilnežu, da sam nisi nasilen in da obstaja tudi drugačna plat življenja. Kraljica miru v sporočilih pogosto omenja motiv “iztegnjenih rok”. Mi, ki poslušamo ta sporočila in z njihovo pomočjo spreminjamo svoja življenja v duhu evangelija, smo vabljeni, da smo znamenje božje navzočnosti tudi za tiste, ki so oddaljeni, Boga ne poznajo, so morda zasužnjeni z nemirom, ker niti ne vedo, da obstaja tudi drugačno življenje. Včasih je dovolj, da smo jim poslušalci, da niti ne govorimo o razlogih svojega upanja. Pride pa čas, ko je treba spregovoriti, pričevati, oznanjati.

P. S. Ob jubileju sv. Frančiška in treh slovenskih škofij pobuda “Milost in mir” vabi na romanje v Medžugorje od 10. do 12. aprila 2026. Duhovno vodstvo zagotovljeno, praznovali bomo predvsem božje usmiljenje. Informacije in prijave: [email protected] ali 041 884 500.