Spet napad islamistov: v Nigeriji samo v enem dnevu ugrabili več kot 300 učenk in učiteljic

Piše: C. R.

V nigerijski zahodni zvezni državi Niger so v petek oboroženi napadalci iz šole ugrabili 315 učenk in učiteljic, je navedla Nigerijska krščanska zveza. To je že druga množična ugrabitev iz dekliške šole v tem tednu, saj so v ponedeljek pripadniki tolpe iz šole v zvezni državi Kebbi ugrabili 25 dijakinj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Krščanska zveza je sprva trdila, da so iz šole ugrabili 227 učenk, po ponovnem štetju prisotnih v šolskem kompleksu pa so ugotovili, da so neznanci po petkovi jutranji maši ugrabili 303 učenke in 12 učiteljic.

Ugrabitve šolajočih so v Nigeriji sicer pogoste. Pripadniki tolp so junija leta 2021 iz javne univerze v zvezi državi Kebbi denimo ugrabili več kot sto študentk in uslužbenk. Nekatere študentke so v naslednjih dveh letih izpustili, potem ko so njihovi starši plačali odkupnino. Nekatere ugrabljene so prisilno poročili, iz ujetništva pa so se vrnile z otroki.

Najbolj množična tovrstna ugrabitev v zadnjih desetletjih se je zgodila leta 2014, ko so pripadniki teroristične organizacije Boko Haram v zvezni državi Borno ugrabili 276 dijakinj.