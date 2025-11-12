Sodelovanje Tajvana v »Global Mutirão« o podnebnih spremembah

Piše: C. R.

Tajvan se aktivno vključuje v globalna prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam in doseganje trajnostnega razvoja. Kljub temu da ni pogodbenica Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), se prostovoljno usklajuje z njenimi cilji in je letos predstavil svoj nacionalno določen prispevek za leto 2035 (NDC 3.0).

Poleti 2025 so južni in vzhodni del države prizadeli tajfuni in močni nalivi, ki so povzročili hude poplave in opozorili na ranljivost regije. Tajvan se zaveda, da podnebne spremembe vplivajo na gospodarsko strukturo in javno varnost, zato izvaja ambiciozne ukrepe za zmanjšanje emisij in prehod v nizkoogljično gospodarstvo. Predsednik Lai Ching-te je predstavil strategijo za zeleno rast, ki vključuje prehod na neto ničelne emisije do leta 2050, razvoj zelene in digitalne industrije, spodbujanje trajnostnega načina življenja ter vodilno vlogo vlade pri podpori pravičnega prehoda. Nacionalni odbor za podnebne spremembe je določil cilje zmanjšanja emisij za 26–30 % do leta 2030 in 36–40 % do leta 2035 v primerjavi z izhodiščnim letom.

Tajvan izvaja številne ukrepe, kot so širitev sončnih, vetrnih in geotermalnih virov energije, razvoj nizkoogljičnih goriv in vodika, zajemanje in shranjevanje ogljika, izboljšanje energetske učinkovitosti, elektrifikacija gospodarskih vozil, trajnostno letalsko gorivo, nizkoogljično kmetijstvo, krožno gospodarstvo in trajnostni življenjski slog. Podpira jih šest institucionalnih mehanizmov, med drugim tehnološke inovacije, finančna podpora, določanje cen ogljika, razvoj zelene delovne sile in vključevanje skupnosti.

Tajvan je uvedel sistem ogljičnih dajatev, s katerim želi do leta 2030 zmanjšati emisije za 37 milijonov ton CO₂, in pripravlja sistem trgovanja z emisijami, ki bo omogočil cenovne spodbude in povezovanje s globalnimi trgi ogljika. Prav tako izvaja nacionalni akcijski načrt za prilagajanje podnebnim spremembam, ki zajema kritično infrastrukturo, vodne vire, energijo, obale, kmetijstvo, biotsko raznovrstnost in zdravje, ter širi javno-zasebno sodelovanje za povečanje odpornosti države.

Tajvan si prizadeva za globalno sodelovanje in poziva, naj ga vključijo v prihajajočo podnebno konferenco COP30 v Belému v Braziliji, da bo mogoče skupaj oblikovati trajnostne rešitve za podnebno krizo v duhu »Global Mutirão« in graditi svet brez emisij.