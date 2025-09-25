Smo na točki brez povratka? Evropske države bi na provokacije ruskih letal odgovorile z ognjem

Piše: G. B.

Ali smo na točki brez povratka? Zlovešča napoved “Zima prihaja” je tako rekoč tik pred uresničitvijo.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v luči nedavnih incidentov, ko so ruski droni in letala vdrli v zračni prostor držav članic EU in Nata, zagovarjala možnost sestrelitve ruskih letal v primeru kršitve njihovega zračnega prostora. Kot je dejala v sredo za ameriško mrežo CNN, je možnost sestrelitve ruskih lovskih letal “na mizi”.

“Moje mnenje je, da moramo braniti vsak kvadratni centimeter ozemlja,” je dejala von der Leyen v pogovoru z novinarko CNN Christiane Amanpour na vprašanje o nedavnih vdorih ruskih dronov in letal v zračni prostor držav Nata, med katerimi so mnoge tudi članice EU. “To pomeni, da če pride do vdora v zračni prostor, je po opozorilu, po tem, ko je bilo to zelo jasno, seveda na mizi možnost sestrelitve letala, ki vdira v naš zračni prostor,” je pojasnila von der Leyen, ki se v New Yorku udeležuje 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. Komentar predsednice Evropske komisije sledi izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v torek ob robu Generalne skupščine ZN dejal, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor.

Ta mesec so Poljska, Estonija in Romunija, vse članice EU in Nata, obtožile Rusijo kršenja njihovega zračnega prostora, kar je Moskva sicer zanikala.

Prejšnji petek so tri ruska bojna letala vdrla v estonski zračni prostor, pred nekaj več kot desetimi dnevi pa je v romunski zračni prostor iz sosednje Ukrajine vstopil ruski dron. Pred dvema tednoma je Poljska ob pomoči letal zavezniških sil v svojem zračnem prostoru sestrelila več ruskih dronov. O dronih za zdaj neznanega izvora poročajo iz Danske.

Čeprav imata Trump in EU glede tega tako rekoč identična stališča, kar nakazuje na to, da Trumpa mineva potrpljenje glede Rusije, pa se mnogi bojijo, da bi lahko prva sestrelitev ruskega letala prinesla širši maščevalni odgovor Kremlja, kar bi pomenilo pot v tretjo svetovno vojno v polnem obsegu. In zdi se, da Kremelj ravno na to računa. Tudi zato, ker ima za seboj zaslombo Kitajske, pa tudi z nafto bogatih arabskih držav.