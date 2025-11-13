Slovenija znova odpira vrata Palestincem, pridružuje se ji tudi Italija

Piše: A. S.

Italija je začela sprejemati skupine mladih Palestincev iz Gaze v okviru t. i. “university corridor” programa. V Slovenijo pa prihajajo pod pokroviteljstvom vlade in bivšega predsednika Danila Türka.

Kot je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani, naj bi šlo za študente in raziskovalce, ki bodo na italijanskih univerzah nadaljevali izobraževanje:

»Mladi iz Gaze prihajajo prek univerzitetnega koridorja, ki smo ga ustvarili. Pripravljeni so študirati na naših univerzah in graditi prihodnost Palestine.« je zapisal Tajani.

Vzporedno z italijansko pobudo bo v Slovenijo iz Palestine v prihodnjih dneh prispela nova skupina pacientov in njihovih spremljevalcev. Fundacija nekdanjega predsednika države Danila Türka bo skupaj z vlado pripeljala osem pacientov in osem družinskih članov, ki bodo zdravljenje oziroma rehabilitacijo zaključili do konca leta 2025. Vlada je zagotovila, da stroškov za državni proračun ne bo, saj jih krije Türkova fundacija.

Italy has started flying in Gazans to Italy through a so-called “university corridor.” Foreign Minister Antonio Tajani (head of Berlusconi’s old party) made the announcement: “Young students and researchers from Gaza continue to arrive through the university corridor we have… pic.twitter.com/aLJ1XSzbSK — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2025

Gre za ponovitev podobnega projekta iz lanskega leta, ki pa se je, kot smo že poročali, razpletel precej drugače od prvotnih napovedi. Takrat so trije spremljevalci in trije otroci iz Gaze po prihodu v Slovenijo zaprosili za mednarodno zaščito, eden od otrok in mati pa sta nato izginila. Kritiki zato opozarjajo, da je humanitarna pomoč lahko tudi krinka za posredno spodbujanje nezakonitih migracij.

Medtem ko Italija z univerzitetnim programom ponuja možnost izobraževanja in t. i. “mehke diplomacije”, se v Sloveniji odpira vprašanje, ali država sploh nadzoruje dogajanje. Policija redno poroča o prijetjih državljanov Palestine med nezakonitimi prehodi meje, kar dodatno podžiga razprave o pristopih vlade in vlogi posameznih akterjev, ki projekte humanitarne pomoči povezujejo s političnim in propagandnim ozadjem.