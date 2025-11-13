e-Demokracija
14.2 C
Ljubljana
četrtek, 13 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Slovenija znova odpira vrata Palestincem, pridružuje se ji tudi Italija

SlovenijaTujina
Danilo Türk, Robert Golob, v ozadju Roman Jakič (Foto: Daniel Novakovič/ STA za KPV)

Piše: A. S.

Italija je začela sprejemati skupine mladih Palestincev iz Gaze v okviru t. i. “university corridor” programa. V Slovenijo pa prihajajo pod pokroviteljstvom vlade in bivšega predsednika Danila Türka.

Kot je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani, naj bi šlo za študente in raziskovalce, ki bodo na italijanskih univerzah nadaljevali izobraževanje:

»Mladi iz Gaze prihajajo prek univerzitetnega koridorja, ki smo ga ustvarili. Pripravljeni so študirati na naših univerzah in graditi prihodnost Palestine.« je zapisal Tajani.

Vzporedno z italijansko pobudo bo v Slovenijo iz Palestine v prihodnjih dneh prispela nova skupina pacientov in njihovih spremljevalcev. Fundacija nekdanjega predsednika države Danila Türka bo skupaj z vlado pripeljala osem pacientov in osem družinskih članov, ki bodo zdravljenje oziroma rehabilitacijo zaključili do konca leta 2025. Vlada je zagotovila, da stroškov za državni proračun ne bo, saj jih krije Türkova fundacija.

Gre za ponovitev podobnega projekta iz lanskega leta, ki pa se je, kot smo že poročali, razpletel precej drugače od prvotnih napovedi. Takrat so trije spremljevalci in trije otroci iz Gaze po prihodu v Slovenijo zaprosili za mednarodno zaščito, eden od otrok in mati pa sta nato izginila. Kritiki zato opozarjajo, da je humanitarna pomoč lahko tudi krinka za posredno spodbujanje nezakonitih migracij.

Medtem ko Italija z univerzitetnim programom ponuja možnost izobraževanja in t. i. “mehke diplomacije”, se v Sloveniji odpira vprašanje, ali država sploh nadzoruje dogajanje. Policija redno poroča o prijetjih državljanov Palestine med nezakonitimi prehodi meje, kar dodatno podžiga razprave o pristopih vlade in vlogi posameznih akterjev, ki projekte humanitarne pomoči povezujejo s političnim in propagandnim ozadjem.

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025