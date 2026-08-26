Sestra pokojnega Lindseyja Grahama s podporo Trumpa osvojila nominacijo za senatne volitve

Piše: STA

Sestra pokojnega ameriškega senatorja Lindseyja Grahama je na torkovih strankarskih volitvah v Južni Karolini osvojila nominacijo republikancev za novembrske volitve v senat. Darline Graham Nordone je protikandidata premagala ob podpori predsednika ZDA Donalda Trumpa, za katerega to po porazu več njegovih kandidatov predstavlja pomemben uspeh.

Graham Nordone je na primarnih volitvah z nekaj odstotnih točk prednosti premagala dolgoletnega kongresnika Ralpha Normana in se bo 3. novembra potegovala za sedež v zveznem senatu.

Tega sicer 62-letnica začasno zaseda že trenutno, saj jo je guverner Južne Karoline nanj imenoval po smrti njenega brata, čeprav pred tem ni bila politično aktivna.

Lindsey Graham je bil izjemno vpliven republikanski senator in tesen zaveznik predsednika Trumpa. Zaradi zapletov, povezanih z boleznijo ožilja, je v starosti 71 let nepričakovano umrl julija.

Njegova sestra je po začasnem imenovanju na njegov izpraznjen sedež vstopila v strankarsko tekmo za osvojitev republikanske nominacije na novembrskih vmesnih volitvah, pri čemer jo je podprl tudi Trump.

V prizadevanjih za njeno zmago je predsednik ZDA vodil kampanjo tudi v Južni Karolini in podpornike pozival, naj glasujejo tako, kot da bi bilo na glasovnici njegovo ime. Graham Nordone se mu je zahvalila za podporo in izrazila prepričanje, da njena zmaga brez njega ne bi bila mogoča, poročajo tuje tiskovne agencije.

Republikanci so v Južni Karolini prevladujoča sila že več desetletij, zaradi česar je Graham Nordone tudi favoritka za osvojitev senatnega sedeža na jesenskih volitvah, na katerih bodo Američani volili vseh 435 članov predstavniškega doma in tretjino senatorjev. Pomerila se bo z demokratko Annie Andrews.

Njena zmaga na strankarskih volitvah obenem pomeni pomemben uspeh za Trumpa, potem ko so kandidati z njegovo podporo v zadnjem ciklu izgubili deset strankarskih volitev, od tega šest v zadnjih dveh tednih.

Na preizkušnji se je znašel tudi na volitvah guvernerskega kandidata stranke v Oklahomi, kjer pa je glede na projekcije ameriških medijev, med njimi CNN, kandidat z njegovo podporo Mike Mazzei v tesni bitki premagal protikandidata Gentnerja Drummonda. Na novembrskih volitvah se bo za položaj guvernerja te zvezne države pomeril z demokratko Cyndi Munson.