Se Niki Kovač zaradi Trumpove napovedi o preiskavi levičarskih organizacij obetajo velike težave? Je namreč izvršna direktorica projekta D-HUB, ki je »pomemben posrednik za donacije temnega denarja levosredinskim skupinam«.

Piše: Kavarna Hayek

Na obzorju se rišejo velike težave za Niko Kovač, direktorico Inštituta 8. marec. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal preiskavo več levičarskih organizacij, ki imajo opravka s tako imenovanim »temnim denarjem« (denar, ki ga neprofitne in nevladne organizacije, ne da jim bilo treba razkriti identitete svojih donatorjev, zberejo za vplivanje na volitve). Gre za gosto in med seboj prepleteno mrežo levičarskih organizacij, ki imajo praktično neomejen proračun – na stotine milijonov dolarjev. In nekje v tej mreži se je pojavilo ime Nike Kovač.

Nika Kovač je bila nedavno s pobudo My voice, My choice v Bruslju, ker so z zbiranjem podpisov presegli prag milijon podpisov. Medtem so čez lužo mediji (celo levičarski New Yort Times) poročali, da je Fundacija Billa Gatesa ustavila dodeljevanje nepovratnih sredstev neprofitni mreži »temnega denarja«. Z mrežo, ki je tesno povezana z ameriškimi Demokrati, pa upravlja Arabella Advisors. Ta je že nekaj časa zaradi svojega delovanja tarča kritik, zato je Trump napovedal, da bo pregledal status davčno oproščenih neprofitnih organizacij, ki so povezani z demokratsko usmerjenimi finančnimi omrežji.

Med drugim sta tarča dva sklada, s katerima upravlja Arabella: New Venture Fund in Sixteen Thirty Fund, ki sta podpirala demokratske kandidate in njihove aktivistične skupine. Fundacija Gates je sicer od leta 2009 prek neprofitnih organizacij, ki jih upravlja Arabella, obljubila ali izplačala približno 450 milijonov dolarjev, vključno z 41 milijoni dolarjev lani za globalne pobude za »zdravje žensk«, kamor po progresivnem prepričanju spada tudi pravica do splava.

Še posebej je zanimiv sklad New Venture Fund. Ta je organiziral več projektov. Eden od teh je tudi D-Hub (Democracy Hub). Spletna stran Influence Watch Raziskovalnega centra Capital, ki raziskuje povezanost vplivnežev civilne družbe s politiko, je zapisala, da je »D-HUB (…) pomemben posrednik za donacije temnega denarja levosredinskim skupinam«. In kdo je izvršna direktorica D-Huba? Nihče drug kot ……

