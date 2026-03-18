Ruski General Gerasimov naj bi pretiraval z ruskimi napredki v Ukrajini, medtem ko ukrajinske sile ostajajo stabilne

Piše: C. R.

Načelnik Generalštaba Ruskih oboroženih sil, General Valerij Gerasimov, je 16. marca trdil, da so ruske sile v prvih dveh tednih marca 2026 zavzele 12 ukrajinskih naselij in premaknile fronto za več kilometrov. Po oceni Inštituta za preučevanje vojne (ISW) so ruske sile dejansko zavzele le dve naselji njihov premik pa je bil samo delen, in to le na dveh območjih.

Gerasimov je svoje trditve ponovil tudi o Limanu, Kostyantynivki in vzhodnem delu Zaporoške oblasti, čeprav ukrajinske sile nadzorujejo večino teh območij in so od konca januarja do sredine marca osvobodile več kot 400 km2. ISW ocenjuje, da gre za poskuse ustvarjanja napačnega vtisa o hitrem ruskem napredku, s ciljem zavajanja Zahoda in Ukrajine.

Ruski sekretar varnostnega sveta Sergej Šojgu je medtem priznal, da so ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo postali precej učinkoviti, tudi globoko na ruskem ozemlju, kar predstavlja nov izziv za Moskvo. Rusija hkrati širi vojaško sodelovanje z Iranom, nudi satelitske posnetke in tehnologijo za drone ter podpira iranske napade na ameriške in izraelske sile v regiji.

V domačem prostoru Kremelj zaostruje nadzor nad internetom in aplikacijami, kot je Telegram, ki je že omejen, medtem ko se Ukrajina krepi z umetno inteligenco in sodelovanjem z Združenim kraljestvom. Ukrajinski obrambni minister Mikhailo Fedorov je napovedal ustanovitev UI centra za izboljšanje bojne učinkovitosti in širitev zmogljivosti dronov, srednjega in globokega udarnega delovanja ter artilerije.

Ukrajina tako kombinira tehnološke prednosti in taktiko, medtem ko ruski generalski trditvi o hitrem napredovanju ostajajo precenjene, fronte pa po oceni ISW ostajajo stabilne.