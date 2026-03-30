Ruske sile imajo težave z napredovanjem preko pasu ukrajinskih utrdb

Piše: C. R.

Ruske sile se soočajo z velikimi težavami pri napredovanju v severnem delu t. i. Fortress Belt oziroma pasu trdnjav v Ukrajini po začetku ruske spomladansko-poletne ofenzive 2026, poroča Institute for the Study of War (ISW).

Po ocenah ISW lahko nedavne taktične pridobitve Rusije podprejo napade proti severu, proti Lymanu, ali proti jugu, proti Kostjantynivki, vendar zaenkrat niso dovolj, da bi neposredno ogrozile Slovjansk.

V noči z 28. na 29. marec so ruske sile izvedle nov obsežen napad na Ukrajino, pri čemer so zadele javno rekreacijsko območje in povzročile civilne žrtve. Prav tako so 29. marca izvedli velik napad z drsnimi bombami na Kramatorsk v Donetski oblasti, pri čemer so utrpele hude civilne izgube.

Ukrajinske sile so v istem obdobju nadaljevale z napadom na rusko naftno in obrambno industrijsko infrastrukturo, vključno s petim napadom v zadnjem tednu na rusko naftno infrastrukturo v Leningrajski oblasti.

Ruski vojaški blogerji kritizirajo neučinkovitost kampanje za rekrutiranje brezpilotnih sistemov (USF), medtem ko se pojavljajo znaki, da bi Kremelj lahko posegel po prisilnih vpoklicih rezervistov.

Ukrajinske sile so se nedavno premaknile v smeri Kostjantynivke in Huljapola, medtem ko so ruske sile napredovale v smeri Oleksandrivke.

Ocenjeno je bilo, da so ruske sile svojo spomladansko-poletno ofenzivo 2026 začele med 17. in 21. marcem, po znatnem povečanju mehaniziranih in motornih napadov v različnih sektorjih fronte, vključno z bataljonskim mehaniziranim napadom v smeri Borova–Lyman, povečanim izvajanjem napadov z droni, artilerijo in zračnimi silami ter premikanjem težke opreme in enot na bojišču.

Hitrost ruskih ofenziv v smeri Lymana se je v zadnjih dneh upočasnila, kar kaže, da ruske sile ne morejo vzdrževati intenzivnosti mehaniziranih napadov brez znatnih izgub. Trenutni vremenski pogoji prav tako upočasnjujejo njihovo napredovanje.

Po ocenah predstavnika Ukrajinske skupne vojaške sile, polkovnika Viktorja Trehubova, ruske sile verjetno čakajo, da se spomladansko listje razvije, kar bi jim omogočilo prikrivanje napadov in infiltracij proti Lymanu.

ISW ocenjuje, da je malo verjetno, da bodo ruske sile v letu 2026 zavzele celoten Fortress Belt, še posebej, če bodo številne enote, vključene v takšno operacijo, zataknjene v ukrajinskih obrambah.