Ruska ofenziva se nadaljuje, novi napadi ne prinašajo velikih prebojev

Piše: C. R.

Ruske sile so v zadnjih 48 urah izvedle štiri manjše mehanizirane in motorizirane napade na različnih delih fronte, vendar ti po ocenah Institute for the Study of War ne predstavljajo pomembnega prispevka k tekoči ruski pomladno-poletni ofenzivi 2026.

Po geolociranih posnetkih z 18. in 19. aprila so ruske enote izvedle dva mehanizirana napada velikosti voda vzhodno od Časiv Jara, motoriziran napad z več tovornjaki in motocikli vzhodno od Sviatopetrivke ter še en omejen mehaniziran napad v Kurski oblasti pri Kučerovu. ISW navaja, da napadi niso prinesli taktično pomembnih premikov, pri čemer naj bi večina sil ostala znotraj obstoječe linije stika.

Analitiki ocenjujejo, da je šlo verjetno za izvidniško-napadalne akcije, s katerimi ruske sile preizkušajo ukrajinske položaje in obrambo pred morebitnimi večjimi ofenzivnimi operacijami. Hkrati bi lahko šlo tudi za lokalne poskuse izkoriščanja taktičnih priložnosti na posameznih odsekih fronte.

NEW: Russian forces conducted four platoon-sized or smaller mechanized and motorized assaults across the theater in the last 48 hours, but these assaults are unlikely to bolster the ongoing Russian spring-summer 2026 offensive. Additional Key Takeawys:

Po oceni ISW Rusija sicer poskuša ustvarjati vtis napredovanja v več smereh hkrati, vendar njene glavne operativne prioritete ostajajo osredotočene na območje Slovjanska v Doneški oblasti. Doslej razpršene manjše operacije ne prispevajo k temu glavnemu cilju, kar kaže na omejeno učinkovitost trenutne ofenzive.

Ukrajinske sile so medtem prvič v vojaški zgodovini uporabile brezpilotno površinsko plovilo (USV) za prestrezanje ruskega drona tipa Shahed. Kot je sporočilo poveljstvo ukrajinskih sil za brezpilotne sisteme, gre za pomemben tehnološki preboj na področju pomorskega zračnega bojevanja. Ukrajina hkrati krepi svojo strukturo na tem področju in že oblikuje nove bataljone pomorskih dronov v okviru svojih enot brezpilotnih sistemov.

Na gospodarskem področju je direktor industrijskega podjetja Vladimir Boglajev opozoril, da trenutne ruske makroekonomske politike po njegovem mnenju prekomerno zavirajo gospodarstvo in ogrožajo industrijsko proizvodnjo ter uvozno nadomeščanje. Opozoril je tudi na možnost, da država ne razpolaga z realnimi gospodarskimi podatki.

Na njegove izjave so se odzvali tudi nekateri proruski komentatorji, ki trdijo, da gre za širši sistemski problem napačnega poročanja in izkrivljenih informacij znotraj državnega aparata.

MORE: Geolocated footage published on April 18 and 19 indicates that Russian forces conducted two roughly platoon-sized mechanized assaults east of Chasiv Yar (northeast of Kostyantynivka) on April 18 and 19, a motorized assault of multiple Ural transport trucks and at least six… https://t.co/Nf1i42NiG3 pic.twitter.com/zbMHwuQreP — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 20, 2026

Opozorila prihajajo v času, ko naj bi po javnomnenjskih podatkih padala tudi podpora predsedniku Vladimirju Putinu, obenem pa ruske regije vse pogosteje javno priznavajo vplive vojne na gospodarstvo in vsakdanje življenje.

Medtem ukrajinski napadi na rusko obrambno industrijo še naprej pritiskajo na zaledje, nekateri ruski vojaški komentatorji pa celo predlagajo selitev ključnih vojaško-industrijskih objektov vzhodno od Urala zaradi varnostnih tveganj.

ISW zaključuje, da ruska ofenziva kljub razpršenim napadom za zdaj ne dosega pomembnih operativnih ciljev, hkrati pa razpršitev sil zmanjšuje učinkovitost glavnega napora v smeri Slovjanska.

Vir: Russian Offensive Campaign Assessment, April 19, 2026 | ISW