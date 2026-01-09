Putinova soldateska z razvpito hipersonično raketo napadla Lviv in Kijiv

Piše: C. R.

V ruskih napadih na Kijiv in okolico so bili ubiti štirje ljudje, še 24 je ranjenih, so sporočile lokalne ukrajinske oblasti. Ruske sile so ponoči napadle tudi s hipersonično raketo orešnik. Moskva podrobnosti o napadu ni podala, ukrajinske oblasti pa so poročale o napadu v bližini Lviva z balistično raketo, ki je letela s hipersonično hitrostjo.

V Kijivu in okolici so bili v ruskem napadu z raketami in droni ubiti štirje ljudje. Po navedbah župana Vitalija Klička je bil med posredovanjem ubit tudi zdravnik, potem ko je dron še drugič zadel enega izmed stanovanjskih objektov. Ranjeni so bili še štirje zdravstveni delavci. Nekateri deli mesta so brez elektrike ali vode, potem ko je bila prizadeta kritična infrastruktura.

Guverner regije Mikola Kalašnik je pozval prebivalce, naj ostanejo v zavetiščih, dokler ne preneha alarm za zračni napad. Ukrajinske zračne sile so opozorilo o raketnih grožnjah po vsej državi izdale že v četrtek pozno zvečer in potrdile, da so v zraku ruski bombniki.

V zahodnem ukrajinskem mestu Lviv je bila tik pred polnočjo v napadu balistične rakete poškodovana kritična infrastruktura, je sporočil župan Andrij Sadovi. Potrdil je, da so pristojne službe na delu in gasijo požar.

Po navedbah ukrajinske vojske je Rusija balistično raketo izstrelila iz testnega območja Kapustin Jar v ruski regiji Astrahan, znanem izstrelišču rakete orešnik, ki lahko nosi jedrsko bojno glavo. Rusija je orešnik prvič izstrelila novembra 2024 na mesto Dnipro.

Po navedbah župana za zdaj ni informacij o žrtvah, medtem ko stanovanjski objekti niso bili poškodovani.

Rusko obrambno ministrstvo je danes zatem potrdilo napad z raketo orešnik, s katero je zadela “strateške cilje” v Ukrajini. Ministrstvo ni podalo podrobnosti o tokratnih nočnih napadih, a naj bi šlo za odgovor na decembrski ukrajinski napad z droni na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ga Ukrajina zanika, poroča AFP.

Zapisalo je še, da je bil cilj napada dosežen in da so bili prizadeti objekti, ki proizvajajo drone, uporabljene v domnevnem napadu.

Ruske sile so sicer ponoči na Ukrajino skupaj izstrelile 36 raket in 242 dronov, so sporočile ukrajinske zračne sile. Ukrajina je sestrelila 226 dronov in 18 raket.

Pred napadi je ameriško veleposlaništvo v Kijivu podalo opozorilo, da bi lahko v naslednjih nekaj dneh prišlo do potencialnega znatnega zračnega napada. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru opozoril državljane. Nekaj ur pred napadom pa je Rusija kritizirala povojni načrt in napotitev evropskih vojakov v Ukrajino ter Kijiv in zaveznike označila za “vojno os”.

Napade je ponoči izvedla tudi Ukrajina. Več kot pol milijona ljudi je v ruski regiji Belgorod po napadu ostalo brez elektrike in ogrevanja, je navedel guverner regije Vjačeslav Gladkov.

“Glede na rezultate sovražnikovega nočnega napada na komunalno infrastrukturo v regiji Belgorod je od 6. ure zjutraj 556.000 ljudi v šestih občinah brez elektrike. Skoraj enako število ljudi je tudi brez ogrevanja, medtem ko se temperature gibljejo okoli ledišča,” je dodal.