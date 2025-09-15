Putinov pucflek spet grozi Zahodu!

Če se bo zveza Nato odločila za zagotavljanje varovanja ukrajinskega zračnega prostora, bo to vojna napoved Rusiji, je danes opozoril namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev. Obljubil je tudi povračilne ukrepe v primeru financiranja posojil Kijevu iz v EU zamrznjenega ruskega premoženja.

“Uresničitev provokativne ideje Kijeva in drugih idiotov o vzpostavitvi območja prepovedi letenja nad Ukrajino in dovoliti članicam Nata sestrelitev naših dronov, bo pomenila samo eno: vojno Nata proti Rusiji,” je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapisal na družbenem omrežju Telegram.

Potem ko je minuli teden več ruskih dronov kršilo zračni prostor Poljske, je Nato z napotitvijo dodatnih bojnih letal začel krepiti prisotnost v državah na vzhodu zavezništva. Znova se je tudi razvila razprava o razširitvi protizračne zaščite na zahodno Ukrajino.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 sicer Kijev poziva Nato, da bi nad Ukrajino vzpostavil območje prepovedi letenja, za kar pa se iz strahu pred neposrednim spopadom z Moskvo zahodne zaveznice še niso odločile.

Nekdanji ruski predsednik Medvedjev, ki ima kot namestnik predsednika sveta za nacionalno varnost še vedno veliko moč v Rusiji, je danes tudi zagrozil s povračilnimi ukrepi v primeru financiranja posojil Kijevu za obnovo iz v EU zamrznjenega ruskega premoženja.

Moskva bo sodno preganjala odgovorne članice EU in politike “na vseh možnih mednarodnih in nacionalnih sodiščih,” pa tudi izvensodno, je dejal.

To je dejal potem, ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu pozvala k iskanju nove rešitve za uporabo prihodkov od upravljanja več sto milijard evrov vrednega ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru sankcij, da bi z njimi financirali povojno obnovo Ukrajine. Del teh sredstev sicer unija že zdaj namenja za podporo Ukrajini.