Piše: G. B.

Okoli 21. ure se je iz trenutno najbolj opazovanega dimnika na svetu – nahaja se nad vatikansko Sikstinsko kapelo – pokadilo. Seveda črno.

To pomeni, da novi papež še ni izvoljen. Kar je bilo tudi pričakovano.

Prvi dim so sicer pričakovali okoli 19. ure, vendar je očitno prišlo do precejšnje zamude. Razlog zanjo ni znan.

Glasovanje se bo jutri nadaljevalo in sicer dopoldne dva kroga in popoldne dva kroga, če ne bo že prej prišlo do izvolitve.